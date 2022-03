Česká republika od pátku ruší všechna koronavirová omezení pro příjezd z EU

Dosavadní povinnosti vedle zemí EU nebudou platit také pro Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Pro příjezd z ostatních států mimo EU, což se týká i lidí, kteří v takových zemích v posledních 14 dnech pobývali více než 12 hodin, pravidla zůstávají beze změny.

Ministerstvo zdravotnictví podle informací ČTK už také nebude vydávat takzvanou mapu cestovatele, na které jsou země rozděleny do barevných kategorií podle míry rizika nákazy koronavirem. V pátek místo toho zveřejní seznam některých mimounijních států, ze kterých mohou přijet za nastavených epidemiologických podmínek všichni lidé. Seznam se bude aktualizovat jen při jeho změně, tedy pravděpodobně jednou za několik týdnů.

Podle dosavadních pravidel se povinnost vyplnit příjezdový formulář a doložit očkování, test nebo prodělanou nemoc nevztahovala na občany ČR i dalších států EU a jejich rodinné příslušníky, pokud přijížděli do Česka individuální dopravou. Výjimku měli také děti do 12 let, pracovníci mezinárodní dopravy, diplomaté, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti nebo lidé cestující pozemní dopravou, kteří nepřijížděli do ČR na víc než 24 hodin.

Počty nakažených mohou opět začít stoupat, ve světě už se to děje

Pandemii koronaviru svět stále nemá za sebou. Zvyšující se či dokonce rekordní počty nově nakažených hlásí řada států, mezi nimi například Nizozemsko, Rakousko, Čína, Německo nebo Jižní Korea, kde se počty pozitivních testů pohybují ve stovkách tisíc za den.

I v Česku se ale situace může zhoršit, upozornil například biolog Jaroslav Flegr. "Teď “šijeme roušky” – pomáháme uprchlíkům. Už brzy však začnou Klaus a Okamura vykřikovat, že nám sem uprchlíci zanesli covid. Tak ne – i tuhle vlnu jsme si udělali sami předčasným rozvolněním," napsal na twitteru.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ale kolísavé počty nakažených přikládá počasí. "Jak se mění počasí a objevuje se jaro, tak jako u všech respiračních chorob, i u covidu bude počet pacientů stoupat. Nemoc se šíří, je to virové onemocnění," řekl na tiskové konferenci novinářům.

Dodal, že důvodem rostoucích čísel může být subvarianta koronaviru omikron BA.2. "Za tři týdny bude další mutace, která se už nyní objevuje na jihu Evropy," doplnil Válek a apeloval na občany, aby se nechali proti koronaviru očkovat.