Česko eviduje za pondělí téměř 500 nově nakažených

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy k dnešku mírně kleslo na 1,08 z 1,14. Nad hodnotou jedna znamenající zrychlování epidemie se drží od konce srpna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel, zůstává pátý den na 28 případech. Dál je nejvyšší v Praze, kde stouplo na 49 případů nákazy za týden na 100.000 obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj se 41 případy. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj s 11 nemocnými.

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. Odborníci předpokládají, že nadcházející vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti covidu očkováni nebo nemoc prodělali.

Ve zkoumaných vzorcích v Česku převažuje nakažlivější mutace delta, dříve označovaná jako indická, a její subvarianty. V zemi dál platí některá omezení, plošný lockdown znamenající například uzavření škol, většiny služeb a obchodů nebo razantní omezení každodenních aktivit i pohybu podle vlády nehrozí. Připouští ale přísnější restrikce v nejvíce postižených regionech či obnovení testování ve školách.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno téměř 1,69 milionu případů nemoci, drtivá většina lidí se z nákazy vyléčila a 30.442 lidí s covidem-19 zemřelo. Počty úmrtí ve srovnání s prázdninami zvolna rostou, za pondělí jich ministerstvo eviduje zatím čtyři.

Proti nemoci covid-19 jsou lidé v Česku od konce loňského prosince očkováni. Za celou dobu zdravotníci podali přes 11,73 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo téměř 5,9 milionu lidí. V poslední době tempo očkování zpomaluje - zatímco v červnu či červenci se denně očkovalo přes 100.000 lidí, během srpna klesly denní počty na desítky tisíc a v posledních týdnech se počítají v řádech tisíců. Uplynulý den se očkovalo bezmála 10.500 lidí, před týdnem jich bylo skoro 14.000.

Od pondělí si mohou nechat dát další posilující dávku vakcíny lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19. Většinou jsou to zatím zdravotníci nebo senioři z pobytových zařízeních sociální péče. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.