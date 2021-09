Česko je na prahu další vlny epidemie, vláda zvažuje lokální opatření

V pondělí přibylo podle údajů ministerstva v Česku 391 nově nakažených koronavirem, což bylo nejvíce případů od 3. června a o zhruba 150 víc než předchozí pondělí. Incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za týden v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo k dnešku z 16 na 18. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, vzrostlo z 1,26 na 1,36. Vyšší než dnes bylo naposledy v polovině července. Z nově nakažených jsou podle ministra zdravotnictví více než tři čtvrtiny neočkovaných.

Česko je podle ministra Vojtěcha na úpatí další vlny epidemie, která znovu přichází ze západu, kde počty nových případů nákazy koronavirem rostly už v minulých týdnech. Situace však podle ministra není dramatická, a to ani v Karlovarském kraji, kde byl počet nových nákaz na 100.000 obyvatel za uplynulý týden nevyšší.

"Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí," uvedl Vojtěch.

Vláda podle premiéra očekává, že počet nakažených dál poroste. Nejvíce se nyní sleduje situace v Karlovarském kraji. Kompletní uzávěry zatím kvůli šíření nemoci vláda podle Babiše nechystá. Nepřipravuje se tzv. lockdown ani zavírání škol, řekl premiér novinářům po dnešním jednání se slovenským premiérem Eduardem Hegerem a rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem na zámku v Lednici. "My se poučili z minulého léta a jsme připraveni na veškeré situace. Není důvod, aby občané měli strach, že by byla opatření, která dopadnou na jejich život," uvedl Babiš. Předsedové vlád také shodně vyloučili, že by v případě zhoršení epidemické situace jejich země zvažovaly uzavření hranic.

Premiéři se shodli v tom, že jedinou účinnou zbraní proti covidu-19 zůstává očkování. "Stále apelujeme na občany, aby se nechali očkovat, chránili sebe i své okolí," dodal Babiš. Nejvíce proočkovanou populaci lidí starších 16 let alespoň jednou dávkou vakcín proti covidu-19 má podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která má ČTK k dispozici, Středočeský kraj a Vysočina. Tam dostalo vakcínu přes 68 procent lidí. V každém kraji dostalo alespoň jednu dávku přes 60 procent obyvatel starších 16 let. Bez ochrany očkováním nebo prodělaným covidem-19 je podle ÚZIS stále asi 435.000 seniorů v Česku.

Případná protiepidemická opatření by podle Babiše byla lokální. Hygienici podle premiéra čekají na výsledky testování ve školách, poté budou data vyhodnocena, a podle toho se rozhodne o opatření. Nyní žádný návrh opatření není, prohlásil premiér.

Za první etapu testování 1. a 2. září podle ministerstva zdravotnictví výsledky testů nahlásilo zatím 94 procent škol. V neděli ministr zdravotnictví řekl, že v 86 procentech škol se potvrdilo 111 případů nákazy. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo zhruba 1,4 milionu dětí. Zatím naposledy mají žáci testy podstoupit ve čtvrtek 9. září. O případném dalším testování mělo ministerstvo zdravotnictví podle dřívějších informací rozhodnout na základě výsledků z prvních dvou termínů testů.

Kompletní výsledky testování žáků na covid-19 na začátku školního roku chce ministerstvo zdravotnictví představit příští týden, až bude mít data ze všech tří naplánovaných termínů testů. ČTK to dnes oznámila Martina Čovbanová z tiskového oddělení úřadu. "Zatím však můžeme říct, že po prvním vyhodnocení testování není žádná ze škol ohrožena z důvodu velké koncentrace nákazy a situace je zatím příznivá," řekla.

Epidemie covidu-19 kromě ztížení výuky způsobila dětem i další problémy. Kvůli dopadům epidemie se v Česku dostalo 20.000 dětí do chudoby, zjistila česká pobočka organizace UNICEF. Na fóru rodinné politiky v Praze to dnes řekla její ředitelka Pavla Gomba. V Česku žijí podle údajů Českého statistického úřadu dva miliony dětí a mladých pod 18 let. "Dá se říct, že před covidem byl český sociální systém dobře nastaven a funguje poměrně efektivně. Jinak by bylo v chudobě každé třetí dítě, takhle je to každé desáté," doplnila Gomba.

Ekonomicky pandemie značně zasáhla například pracovníky v turismu. Agentury zaměřené na příjezdový cestovní ruch jsou se zakázkami podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) prakticky na nule, propustit musely 70 procent lidí. Pokud stát rychle příjezdy turistů z ciziny nepodpoří, budou muset vypovídat smlouvy dalším zaměstnancům. Zástupci ACK to dnes uvedli na tiskové konferenci. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) však cestovní kanceláře a agentury získaly mnohem vyšší podporu než mnohá jiná odvětví. V dotacích dostaly 1,6 miliardy korun, v úvěrech a zárukách 697 milionů korun, doplnilo ministerstvo.