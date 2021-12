Česko vykazuje v boji s covidem tragická čísla. Patří mezi nejhorší v EU i celosvětově

Druhé nejhorší je Slovensko, které v předchozím týdnu bylo nejpostiženější zemí (833 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní, před týdnem 1328). Třetí je Česká republika (na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 748 nakažených, o týden dříve, kdy byla druhá nejpostiženější, 1027).

Celosvětově stále vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Andorra (1652 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem 1796). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU opět Maďarsko (116 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 139). Druhé je opět Slovensko (101 mrtvých, o týden dříve 109 mrtvých) a třetí je nyní Chorvatsko (93 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 102).

ČR je se 74 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní šestou nejvíce postiženou zemí v EU (před týdnem ČR měla 79 mrtvých na milion obyvatel a byla pátá).

Mrtvých s covidem je přes 35.000, tisícovka přibyla za deset dní

Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal v ČR výrazně růst zejména od loňského října, loni v listopadu a letos v březnu byla několikrát překročena hranice 200 mrtvých za den. Dosavadní rekord 261 mrtvých je z 3. listopadu 2020, následují letošní 15. březen s 238 mrtvými a 8. březen s 236 mrtvými. Loni na jaře trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní).

Od konce února do začátku dubna 2021 ministerstvo zdravotnictví hlásilo opakovaně tisícovku mrtvých za pět až sedm dní, od května tempo výrazně kleslo, od října se situace ale opět zhoršila. Aktuálně počet zemřelých s covidem-19 přesáhl 35.000, poslední tisíc mrtvých přibyl za deset dní, předtím to bylo za osm a devět dní.

První úmrtí s covidem bylo oznámeno 22. března 2020. Více než 500 zemřelých bylo půl roku po prvním mrtvém, 17. září. Pak zemřelých začalo přibývat o stovku za několik dní, hranice tisíce obětí padla 10. října. Od 19. října umíralo přes 100 lidí denně, hranice 5000 zemřelých byla překročena 7. listopadu a na 10.000 stoupl počet mrtvých za dalších 37 dní, do 14. prosince. Dalších 5000 přibylo do 18. ledna (tedy za 36 dní) a poté počet mrtvých vzrostl o 5000 za 37 dní (23. února). Hranice 25.000 zemřelých byla překročena 19. března, tedy za 24 dní, následujících pět tisíc úmrtí lidí s prokázanou nákazou koronavirem přibylo zhruba za dva měsíce, od začátku dubna totiž začal denní počet mrtvých klesat. Přes léto i v září neuvádí ministerstvo zdravotnictví řadu dnů žádné úmrtí, od října ale začal počet mrtvých opět růst. Rekordní je v nynější vlně 1. prosinec, kdy je zatím hlášeno 138 úmrtí.

Česká republika patří podle poměrného počtu úmrtí na koronavirus k nejpostiženějším zemím světa. Podle webu ourworldindata.org je s 3256 mrtvým na milion obyvatel na sedmém místě smutného žebříčku, kterému vévodí Peru (6055 mrtvých na milion obyvatel). Před ČR jsou dále Bulharsko (4340), Bosna a Hercegovina (4011), Maďarsko (3879), Černá Hora (3768) a Severní Makedonie (3734). Například Německo vykazuje 1283 mrtvých na milion obyvatel, Rakousko 1480, Polsko 2389 a Slovensko 2880. Unijní průměr je 1964 mrtvých na milion obyvatel.