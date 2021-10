Česku mohou chybět stovky praktiků, víc než třetina je starší 60 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Více než třetina praktických lékařů je starší 60 let a reálně hrozí, že do pěti let ubude 100 až 200 praktiků. ČTK to dnes řekl senátor a lékař Roman Kraus (ODS). Podle něj je v ČR 6475 praktických lékařů pro dospělé, z čehož je 2848 starších 60 let a 1473 je nad 65 let. Ročně atestuje 150 až 180 lékařů v této odbornosti. Kraus navrhuje zatraktivnění oboru na lékařských fakultách a také lepší finanční ohodnocení.