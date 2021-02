Distribuce vakcín AstraZeneky začala, rozváží se do tří krajů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První dodávku vakcín od firmy AstraZeneca začal dnes distributor Avenier rozvážet do tří krajů. Vakcínu podle ministerstva zdravotnictví dostanou nemocnice v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Avenier ze skupiny Agel bude mít na starosti i distribuci další dodávky, která by měla do Česka dorazit tento týden. ČTK to napsal mediální zástupce Avenieru Martin Nesrsta.