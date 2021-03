Do Česka dorazilo 15 tisíc vakcín z Německa, je to dar

"Celkem 5600 dávek vakcíny firmy AstraZeneca vyložila distribuční společnost v Nemocnici Karlovy Vary, nyní míří i do sokolovské a chebské nemocnice stejná výše dodávky," uvedla mluvčí.

Do sokolovské nemocnice dorazila vakcína dnes dopoledne. Nemocnice ji chce využít na vakcinaci pedagogů, přičemž první zájemce začne očkovat dnes odpoledne. Podle lékařského ředitele Andreje Farkaše zvládnou zdravotníci za den aplikovat dávku 250 učitelům. K tomu ještě budou očkovat seniory nad 70 let, v počtu 150 lidí za den.

Vyšší počet lidí ale kapacita vakcinačního místa nezvládne, od půlky března by se proto mělo přesunout do prostoru sokolovského kláštera. Vznikne tam další velkokapacitní očkovací místo v kraji, jaké funguje už v Karlových Varech, další se plánuje v Chebu. Vybavení včetně zdravotníků a vakcín zajistí sokolovská nemocnice.

Mimořádnou pomoc poskytly Karlovarskému kraji jako dar spolkové země Durynsko, Sasko a Bavorsko. Se Saskem a Bavorskem kraj, který se od počátku roku potýká s vysokými přírůstky nakažených i pacientů v těžkém stavu, bezprostředně sousedí. Durynsko leží také jen nedaleko severních hranic Karlovarského kraje. Jsou to tak tři nejbližší spolkové státy.

Podle předběžných odhadů by se dávky mohly spotřebovat do dvou týdnů. Zapojit by se mohla nejen dosavadní očkovací místa, ale i praktičtí lékaři, kteří projevili zájem o očkování pacientů,jež mají registrované.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo dosud v Karlovarském kraji použito 15.992 dávek vakcíny proti koronaviru. Kraj má téměř 300.000 obyvatel. Rychlejšímu očkování zatím bránil hlavně nedostatek vakcín. Dnešní dodávka z Německa by tak mohla výrazně pomoci. Od pondělí začalo fungovat i první velkokapacitní testovací centrum v Karlovarském KV Areně. Pokud by využilo kapacitu naplno, mohlo by očkovat i 1000 lidí denně. Podobná centra by měla vzniknout i v Sokolově a Chebu. Záleží ale na dostatku vakcín.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) dodávka vakcín umožní proočkovat více obyvatel a sníží i riziko přenosu nákazy v pohraničí.

Zásilka vakcín z Německa pro Česko je dar

Na 15.000 dávek vakcíny proti koronaviru, které nejpostiženějším českým okresům poskytly německé spolkové země Bavorsko, Sasko a Durynsko, je dar. Česko tedy nemusí dávky spolkovým zemím vracet, až jich bude mít dostatek. ČTK to dnes sdělilo saské ministerstvo zdravotnictví.

Německé dávky vakcíny AstraZeneca, ke kterým česká vláda přidala 1800 dávek z vlastních zdrojů, jsou již v Karlovarském kraji. Ten je koronavirem extrémně postižen.

Bavorský premiér Markus Söder na pondělní tiskové konferenci prohlásil, že trojzemí Bavorska, Saska a Česka, které označil za srdce Evropy, pandemií mimořádně trpí, proto se mu musí dostat zvláštní podpory. Uvedl, že vedle vakcín Bavorsko nabízí nemocniční lůžka a rychlotesty. Saský premiér Michael Kretschmer označil darované vakcíny za gesto, neboť ani Německo nemá dostatek preparátu k imunizaci populace.

Kretschmer rovněž řekl, že trojice německých spolkových zemí se české strany přímo zeptala, neboť nechtěla čekat, až Praha o pomoc sama požádá.

V souvislosti s darem se objevila na internetu řada komentářů, která se k postupu Bavorska, Saska a Durynska staví kriticky, neboť vakcín je kritický nedostatek. Tuto kritiku Kretschmer se Söderem odmítají. Söder poznamenal, že část vakcín mohou dostat i pendleři, kteří dojíždí za prací do Německa, takže pomoc Česku je zároveň ochranou německých obyvatel.