Do jara by kvůli další vlně všichni očkovaní měli mít posilující dávku, tvrdí Válek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, by měli mít všichni očkovaní třetí posilující dávku. Stát by měl také předobjednat léky, které pravděpodobně budou v tu dobu dostupné, a zajistit plošnou dostupnost PCR testů.