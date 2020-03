Domovy důchodců musí vyčlenit desetinu kapacity pro nakažené, nařídil Vojtěch

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měli testovat aspoň všichni jejich zaměstnanci. Nákaza se objevila podle ministryně práce Jany Maláčové v šesti domovech pro seniory. Oba to řekli v České televizi.

"Současná kapacita je asi 5000 vzorků za den, když se zapojí akademická pracoviště, stoupne na 10.000 za den," uvedl k tomu předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Prymula.

Babiš odpoledne v ČT uvedl, že je podle něj potřeba zaměstnance domovů testovat. V době zákazu návštěv je pravděpodobné, že se klienti nakazí od nich. "Je velká potřeba, aby byl testován každý pacient, který má problémy s dýcháním nebo s plícemi, v momentě, když je přijímán do nemocnice," řekl premiér.

Ministerstvo původně opatření lůžkovým zařízením pro seniory doporučilo, nově jsou pro ně povinná. "Domníváme se, že je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních. Naším zájem je, aby nebyli hospitalizováni v zařízeních akutní lůžkové péče, tam mají být soustředěni lidé se závažným průběhem, kteří potřebují péči lékařů," řekl ministr.

Některá zařízení sociálních služeb se podle Prymuly snaží "zbavit" nakažených seniorů s COVID-19 tím, že je chtějí umístit do nemocnic. "Během včerejška bylo jen k nám do nemocnic převezeno osm pacientů z takových zařízení, dnes šest," řekl na tiskové konferenci ředitel Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči Zdeněk Beneš. Může to podle ně zahlcovat kapacitu pro vážnější případy, o ty jsou nemocnice podle Beneše připravené se vždy postarat.

Pokud zařízení sociální péče kapacitně či personálně péči o nakažené seniory nezvládala, vyčlení se pro ně místa v nemocnicích. Pokud by se pro izolaci nakažených seniorů vybudovala nová zařízení, byl by podle Vojtěcha problém je vybavit personálem.

Podle Prymuly musí být striktně oddělený personál, který bude pečovat v domovech pro seniory o nakažené, od zaměstnanců pečujících o zdravé. "Musí mít také všechny potřebné ochranné pomůcky," uvedl. Jde o respirátory třídy FFP3, voděodolný overal, brýle nebo obličejový štít. Zaměstnanci s teplotou nad 37 stupňů Celsia bude preventivně odeslán domů a bude kontaktového svého lékaře.

Podle ministra je také možné omezit pohyb klientů a zakázat vstup dobrovolníkům, kteří nejsou pro provoz nezbytní. Zrušeny budou také všechny skupinové aktivity a omezený počet lidí ve společenských místnostech. Zvýšená by měla být dezinfekce klik dveří, vypínačů, telefonů stolů, umyvadel a toalet. Se špinavým nádobím nebo prádlem má personál manipulovat v rukavicích.