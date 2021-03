Koalice Spolu chce audit lůžek intenzivní péče a rychlé očkování učitelů

Ministerstvo zdravotnictví by mělo koordinovat dostupnost kapacit na jednotkách intenzivní péče i na soukromých klinikách, které se zatím péčí o covidové pacienty nezabývají, uvedl tým. Do péče o lidi, jejichž stav není akutní, případně je potřeba je doléčit, by se podle něj měly zapojit lázně.

V nemocnicích je nyní s covidem-19 ve vážném stavu přes 1500 pacientů. Volných bylo podle dat ministerstva zdravotnictví k dnešnímu ránu 14 procent lůžek intenzivní péče, pro pacienty s covidem jich zůstává 159. Standardních lůžek s kyslíkem pro nakažené je 673. Připraveno je ještě 146 takzvaných reprofilizovaných lůžek, která jsou za běžného provozu určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti, a chystají se jich další stovky.

Učitelé se mohou registrovat k očkování od víkendu, zatím tak učinilo 93.000 z nich. Regionální školství zaměstnává kolem 330.000 lidí. "Vyzýváme vládu, aby nejpozději do konce března proočkovala první dávkou vakcíny všechny učitele a nepedagogické pracovníky ve školství," uvedl opoziční AntiCovid tým. Vakcín je podle něj dostatek, zejména od firmy AstraZeneca. "Jedině rychlá vakcinace je předpokladem toho, aby se žáci i učitelé mohli ideálně už v průběhu dubna postupně vracet do škol, samozřejmě dovolí-li to pandemická situace," míní odborníci ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Jejich dalším požadavkem je nárok na ošetřovné i pro rodiče žáků speciálních základních škol, když podle týmu potřebují dohled a podporu při distanční výuce i v případech, kdy jsou starší deseti let. Nárok by měl podle části opozice být až do 15. roku věku žáka.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 znovu žádají přijetí svého odškodňovacího zákona, který předpokládá nahradit podnikatelům jejich pevné náklady nebo jejich část a je ve Sněmovně po prvním čtení. "Pokládáme za nemyslitelné, aby byl stát pouhým garantem úvěrů pro firmy a živnostníky," uvedly strany. Znovu chtějí, aby stát odpustil menším firmám odvody na sociální a zdravotní pojištění.