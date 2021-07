Koronavirus se na Plzeňsku šíří nejvíc z celé ČR, hygienici zavřeli tři tábory

V přepočtu lidí nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel je na tom Plzeň a okolí nejhůř z celé republiky, vyplývá z dnešních údajů ministerstva zdravotnictví.

V uplynulých sedmi dnech připadá v zemi na 100.000 obyvatel 13 nakažených. Nejhorší situace je Praze, kde má takzvané incidenční číslo hodnotu 35, následuje Plzeňský kraj s 29 a střední Čechy s 18 nakaženými na 100.000 obyvatel v posledním týdnu. Okres Plzeň-sever má ale za posledních sedm dní 43,4 případu na 100.000 obyvatel, okresy Plzeň - město i Plzeň - jih přes 42 nakažených na 100.000 obyvatel, což je nejvíc z celé ČR. Následuje okres Praha - západ s incidenčním číslem 34,8.

"Za rostoucím počtem nových případů je souhra více faktorů. Velkou část nově nakažených tvoří mladí lidé, u nichž se projevují tři hlavní důvody - jsou nejméně očkovaní, mají nejvíce kontaktů a bohužel se chovají velmi nezodpovědně," řekl Bartoš. Hygienici tak podle něj zaznamenali například ohnisko nakažených po jedné rekreační akci na Šumavě nebo po oslavách konce školního roku v klubech v Plzni.

Zaznamenané případy většinou nemají podle Bartoše zatím vážný průběh. Mezi nakaženými je výjimečně někdo, kdo už je očkovaný, a pokud ano, tak pouze první dávkou, řekl. Hygienici mají u několika pozitivních vzorků podezření na nakažlivější mutaci delta. "Ještě to není potvrzené, ale je spíše otázka kdy, než zda se tady ta mutace potvrdí," uvedl Bartoš.

Hygienici podle něj ještě zvýší kontroly dodržování platných opatření například v klubech a na hromadných akcích. Pro tábory jsou zřízené speciální linky. Provozovatelé táborů jsou podle Bartoše disciplinovaní a zachovali se správně. Pokud ale na tábor přijede někdo nakažený, musí do karantény celý tábor.

"Prevence, očkování, i když se to někomu nemusí líbit, nic lepšího tu zatím prostě není. Je to stejné už 1,5 roku, lidé se musí chovat zodpovědně. Mohli bychom si myslet, že po tom, co jsme před pár měsíci prožili, kolik tisíc lidí onemocnělo nebo i zemřelo, že se lidé poučí a budou se chovat odpovědněji, ale bohužel to tak není," dodal Bartoš.