Lék favipiravir na covid-19 dorazí do ČR příští týden, dle Vojtěcha je slibný

Podle Vojtěcha je lék slibný pro středně závažné případy onemocnění, které vyvolává nový typ koronaviru.

"Je to otázka následujících dnů, mělo by to být vyřešeno po víkendu. Nyní Všeobecná fakultní nemocnice musí podepsat smlouvu s distributorem. Léky jsou ve Vídni připraveny, až všechno proběhne, budou hned doručeny do České republiky," řekl Vojtěch.

Do Česka dorazí dodávka léku pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek země koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu. Souhlas s používáním léku vydalo ministerstvo zdravotnictví.