Maďarsko poskytne Česku 150 plicních ventilátorů, pomůže i NATO

Aktualizováno 16:47 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maďarsko dodá České republice 150 plicních ventilátorů. Hasiči je převezou do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), odkud budou podle potřeb rozvezeny do nemocnic. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).