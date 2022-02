Mapa cestovatele se pro očkované ruší. Do Česka mohou bez omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podmínky návratu části Čechů ze zahraničí do Česka se v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 už nebudou ode dneška řídit tzv. mapou cestovatele. Plně očkovaní a lidé, kteří nemoc prodělali v posledních 180 dnech, budou moci do země vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. Mapa cestovatele, aktualizovaná každý pátek ministerstvy zdravotnictví a zahraničí, ale bude dále relevantní pro vstup cizinců do Česka.