Masakr Česku nehrozí, tvrdí vědec. Jedno nebezpečí ale koronavirus prý představuje

Ředitel Ústavu zdravotních informací a statistik (ÚZIS) Ladislav Dušek tvrdí, že se žádný „masakr“ na podzim odehrávat nebude. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce.

Podle Konvalinky druhá vlna do Česka nemusí přijít, protože se nákaza nešíří efektivně. "Není ale vyloučeno, že se nám chytrou karanténou a velmi pečlivým trasováním všech infikovaných podaří infekci potlačit takovým způsobem, že se už nezvedne," dodal.

Existuje ale prý riziko, že se koronavirová nákaza na podzim vmísí do období chřipkové epidemie. "V tom je to nebezpečí, přijde chřipková epidemie a bude zde hodně lidí s chřipkou a kašlem. Všichni tak budou podezřelí na nemoc covid-19," obává se.

Vysoký počet nakažených by podle něj mohl zahltit zdravotní systém. Případný podzimní výskyt nákazy by ale mohla zmírnit efektivní opatření, a proto by se podle Konvalinky české zdravotnictví mělo na možnou druhou vlnu připravit.

Situaci by podle něj mohlo prospět například zvýšení počtu očkovaných lidí. Očkování proti chřipce však v Česku není příliš populární a každoročně jej podstupují pouze nižší procenta lidí. Podle statistik Očkovacího centra se proočkovanost proti chřipce pohybuje v Česku na úrovni 5 %.