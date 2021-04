Mezi rozvolňováním by měl být rozestup 14 dní, tvrdí Havlíček

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) řekl v pátek, že první varianta nových pravidel by mohla být hotova zhruba za dva týdny. Nepůjde podle něj o tabulku, ale spíš o "balíčky k rozvolňování".

"Co je důležité, už dopředu říkám, že bychom to chtěli dělat po 14 dnech. To znamená, nikoli kdy tam takzvaně naskočí ten pandemický ukazatel , ale měly by být rozestupy mezi tím rozvolněním vždycky alespoň 14 dní, a to čistě proto, že uvidíme, jak vlastně ta předcházející skupina, jaký měla dopad na to rozvolnění," řekl dnes Havlíček.

Vicepremiér si dokáže představit, že za 14 dnů by mohlo nastat další rozvolnění. Myslí si, že nová pravidla budou čitelné a jednodušší, než byl PES. "A my se trošku vrátíme k tomu původnímu režimu, jestli si vzpomínáte, jak byl na jaře roku 2020,“ řekl Havlíček. Vláda by tak podle něj dopředu říkala, co rozvolní.

Havlíčkův oponent v debatě, místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, ale řekl, že vláda žádný plán nemá ani po 13 měsících. Nyní je podle něj na řadě maloobchod a vláda nikdy nezdůvodnila, proč maloobchodní prodejny zavřela, zatímco velké hypermarkety jsou otevřené. "Já myslím, že je to diskriminační," dodal.

Protiepidemický systém PES začal fungovat loni v listopadu, upraven byl začátkem roku. Jeho hlavním parametrem bylo rizikové skóre, které se vypočítává z počtu nových případů na 100.000 obyvatel a v seniorní populaci, na podílu pozitivních z provedených testů na covid-19 a reprodukčního čísla. V lednu byl parametr pozitivních testů nahrazen podílem nakažených lidí, kteří jsou přijatí do nemocnic k hospitalizaci a dosud nebyli pozitivně testováni.