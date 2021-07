Ministerstvo nebude uznávat protilátky jako předpoklad bezinfekčnosti

"Do doby, než bude shoda na ochranné hladině protilátek, bohužel nelze tyto zohlednit v opatřeních," uvedl ministr. Nález protilátek podle něho znamená jen to, že daný člověk covid-19 s největší pravděpodobností prodělal, ale nelze stanovit, kdy a ani zda je dostatečně chráněn. "Pokud bude odborné stanovisko na mezinárodní úrovni, budeme ho aplikovat. Není to věc, která je uzavřená," dodal Vojtěch.

Nejvyšší správní soud označil koncem června za diskriminační, že test na protilátky není uznávaný jako potvrzení o bezinfekčnosti - na rozdíl od očkování, nedávno prodělané nemoci nebo negativního testu. Odborníci se nad verdiktem pozastavovali. Například biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka poznamenal, že rozhodnutí soudu nepovažuje za kontroverzní, ale za "ptákovinu".

Vojtěch také považuje za reálné, že se společnosti podaří dosáhnout kolektivní imunity vůči covidu, kdy proočkovanost populace bude minimálně 70 procent, do září. Pak podle něj bude možné rozvolnit nynější protiepidemická opatření. Odmítl, že by vláda uvažovala o povinném očkování.

“Já si myslím, že je reálné, abychom to zvládli do září,” poznamenal ministr v odpovědi na dotaz poslankyně SPD Moniky Jarošové. Uvedl, že pokud má být zodpovědný ministr, musí být opatření zachována právě do dosažení kolektivní imunity. V září se podle něj bude “lámat chleba”, kdy se ukáže, zda se podařilo situaci zvládnout lépe než loni, nebo zda se situace zhorší. Podle toho pak bude vláda postupovat, popsal.

Podobně se Vojtěch vyjádřil k dotazu Pavla Jelínka (SPD), když uvedl, že se v Česku vzhledem k nižší míře proočkovanosti obyvatel nechystá zrušení protikoronavirových omezení jako ve Velké Británii. "Až budeme v situaci jako Velká Británie, že budeme mít minimálně 70 procent plně naočkovaných obyvatel, tak si myslím, že se můžeme také bavit o takovém přístupu," řekl ministr. Nyní nabádal k obezřetnosti.

V reakci na dotaz poslankyně Jarošové také řekl, že pokud by očkování mělo být povinné, musela by tato povinnost být dána v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Povinnost by musel schválit Parlament. “Ani se nechystáme něco takového navrhnout,” ujistil. "Já to nepopírám, že chceme, aby co nejvíc lidí bylo naočkováno, protože věřím, že to je jediná cesta k normálnímu životu,” dodal.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) v odpovědi na interpelaci Karly Maříkové (SPD) ujistil, že očkování je dobrovolné. "Včera (ve středu) nám epidemie skočila o 100 procent. A hlavně v Praze. A hlavně věková kategorie 17 až 21. Delta je tady," prohlásil. "Naštěstí nekončí lidi v nemocnicích. Zatím, ale doufejme, že to tak i zůstane. A samozřejmě my se připravujeme na ten moment a máme různé projekty, jak se přiblížit lidem s očkováním," dodal.