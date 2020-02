Ministr Vojtěch ke koronaviru: Není důvod panikařit a zakazovat akce

"Já si myslím, že není nutné v tuhle chvíli panikařit a zakazovat u nás nějaké hromadné akce. Z mého pohledu to úplně není na místě," uvedl Vojtěch při dnešní návštěvě příbramské nemocnice.

"Musíme být obezřetní, musíme být na to připraveni, ale zatím třeba v Rakousku jsou to dva izolované případy. Nemám informaci o tom, že by se ta infekce nějakým způsobem šířila v řádu desítek stovek nových pacientů," dodal ministr. Zatím jediná oblast v Evropě s významnějším počtem nakažených je podle něj severní Itálie.

Babiš připomněl, že na 19:30 svolal jednání Bezpečnostní rady státu. "Musíme si říct, jaká je situace, protože teď máme dva případy v Rakousku, takže se to k nám blíží," uvedl premiér. Jednání se má zúčastnit i místopředseda Asociace krajů a hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) z Vysočiny, kde se má podle Babiše 5. a 6. března konat biatlon s účastí 40.000 diváků z Evropy.

"Musíme se poradit, jestli například takovouhle akci povolíme, nepovolíme nebo vyhlásíme nějaká opatření, aby zkrátka se to nedostalo k nám domů," dodal premiér. O tom, zda by nějaké akce v ČR mohly být zakazovány, však zatím nechtěl spekulovat.