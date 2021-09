Ministr zdravotnictví má nového náměstka, od začátku epidemie už jedenáctého

Podle schématu vedení ministerstva ze začátku srpna má ministr Adam Vojtěch (za ANO) pět odborných náměstků, dvě místa takzvaných politických náměstků byla po střídání ministrů neobsazená. Od začátku epidemie covidu-19 loni v březnu se na místech náměstků ministra zdravotnictví vystřídalo 11 lidí, ministr se měnil pětkrát.

"Oblasti elektronizace a rozvoje informačních technologií se ve zdravotnictví stávají stále důležitější. Jmenoval jsem proto náměstkem ministra zdravotnictví Milana Blahu, který má jak adekvátní vzdělaní, tak vhodnou praxi pro to, aby nástroje IT do zdravotnictví implementoval a podílel se na stále větší elektronizaci," uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr.

Blaha se podílel na přípravě zákona o elektronizaci zdravotnictví, který v srpnu schválila Sněmovna a podepsal prezident. Norma, která byla jednou z Vojtěchových priorit, má umožnit bezpečné sdílení dat mezi zdravotnickými pracovišti.

V posledních letech Blaha pracoval na rozvoji systémů souvisejících s epidemií covidu-19. Vystudoval obor biomedicínská elektronika a biokybernetika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Před prací na ÚZIS působil například v Institutu klinické a experimentální medicíny nebo v Institutu biostatistiky a analýz.

Ministr zdravotnictví má pět odborných náměstků a dva politické. Na začátku epidemie nového typu koronaviru loni v březnu Vojtěch po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) vyměnil hlavního hygienika. Místo Evy Gottvaldové nastoupila dosavadní ředitelka středočeské krajské hygienické stanice Jarmila Rážová.

V květnu pak odešel kvůli neshodám s Vojtěchem z postu náměstka po zdravotní péči Roman Prymula. Jeho nástupce začalo ministerstvo hledat v červnu a od září na místo nastoupil bývalý děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Na konci loňského září Vojtěch post ministra opustil a spolu s ním odešel jeho politický náměstek Filip Vrubel. Po Prymulově návratu na úřad v roli ministra přišel na místo náměstka Lubomír Chudoba, dříve předseda Česká lékárnické komory. Po konci zhruba měsíčního Prymulova ministrování se stal jeho nástupcem dětský hematolog Jan Blatný (za ANO) a s Chudobou se dohodl, že z funkce odejde. Místo něj jmenoval Vladimíra Černého, který je předsedou České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny a v té době řídil pro ministerstvo kapacity nemocniční péče v době epidemie jako odborný poradce.

Na začátku ledna pak po kauze s přednostním očkováním proti covidu-19 ve Státním zdravotním ústavu odešla druhá politická náměstkyně Alena Šteflová. V resortu působila od nástupu ministra Vojtěcha, předtím byla českou zástupkyní Světové zdravotnické organizace (WHO).

Na konci ledna ministerstvo opustil náměstek pro zdravotní péči Šedo, podle něj byly problémy v komunikaci s ministrem. Funkcí byl pověřen politický náměstek Černý. V únoru se politickou náměstkyní Blatného stala Pavla Seilerová. Na začátku dubna premiér Blatného odvolal a místo něj vybral ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera. Ten stihl za méně než dva měsíce ve funkci vybrat za náměstkyni pro zdravotní péči Martinu Koziar Vašákovou. Plicní lékařka dosud působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako primářka a je předsedkyní odborné lékařské společnosti zaměřené na plicní choroby.

Obsazení tří ostatních sekcí náměstků je naopak poměrně stabilní. Od října 2018 vede sekci pro ekonomiku a zdravotní pojištění náměstkyně Helena Rögnerová. Nejdéle působícím náměstkem je Radek Policar, který má od roku 2016 na starosti legislativu a právo.