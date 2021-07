Neočkovaní si připlatí. Od 1. září nebudou pojišťovny hradit testy

Podle Vojtěcha se na ukončení hrazení preventivních testů shodla dnes i Rada vlády pro zdravotní rizika. "Myslíme si, že to je doba, kdy už budeme v situaci, že ten, kdo se mohl nechat naočkovat, tak se naočkoval," řekl ministr. Pro systém je to podle něj efektivnější možnost, neboť jde o jednorázovou úhradu očkování oproti stabilní úhradě testů.

Indikované testy lékařem či hygienickou stanicí musí být i nadále hrazeny standardně ze zdravotního pojištění, dodal Vojtěch.

Odběrová místa zaznamenávají už od konce června zvýšený zájem o testy na covid-19, někde navýšila kapacity. Zájem spojovala s odjezdy na dovolené a letní dětské tábory, kde jsou testy povinné. Vyšší zájem podle nich bude zřejmě trvat celé léto.

Doba mezi dávkami vakcíny se zkrátí, očkovat se už lze i bez registrace

Doba mezi první a druhou dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 se od poloviny července zkrátí ze současných 34 na 21 dní. Třítýdenní interval se bude týkat zájemců, kteří ještě nemají rezervovaný termín očkování.

Výjimku budou mít děti od 12 do 15 let, jejichž rodiče budou moci žádat o zkrácení lhůty i v případě, že dítě už má termín zarezervovaný nebo už první dávku dostalo. Zvýšit zájem o očkování proti novému typu koronaviru by mohla dvojice očkovacích center, která se dnes otevřela v Praze a kde je možné se nechat naočkovat i bez předchozí registrace.

Zkrácení termínu mezi první a druhou dávkou od čtvrtka 15. července se týká jen nejčastěji podávané vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. S návrhem dnes souhlasila vláda.

Rodičům dětí, které už mají termín očkování nebo už první dávku, přijde SMS zpráva, že si druhý termín mohou na 21 dní změnit na lince 1221, sdělila ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Naproti tomu dospělí s již zarezervovaným termínem očkování nebo podanou první dávkou si termín měnit nemohou.

Ve vyloučených lokalitách nabídnou vakcinaci proti covidu mobilní týmy

Ve vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji nabídnou zájemcům očkování proti covidu-19 mobilní týmy. Po dnešním otevření očkovacího místa na pražském hlavním nádraží to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V hlavním městě začnou lékaři tento týden bezdomovce očkovat přímo na ulici, řekla ČTK pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

V Praze se dnes otevřela dvě očkovací místa, kam mohou lidé přijít bez předchozí registrace či objednání. Stát tím chce jít s očkováním blíže k lidem. Na dotaz ČTK, jak zajistit očkování například lidí bez domova nebo sociálně vyloučených, Vojtěch řekl, že se chystá očkování ve vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Vakcinaci by tam lidem měly nabídnout mobilní očkovací týmy, které zajistí kraje. Předpokládá se, že lidé z vyloučených lokalit sami na očkování ve stávajících očkovacích centrech nepřijdou. "Očkovací tým by měl jít za nimi a měl by je naočkovat na místě tam, kde pobývají," řekl Vojtěch.