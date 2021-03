Nerozvolní se. Opatření budou podle Hamáčka muset pokračovat i po neděli

Hamáček řekl, že epidemie se vyvíjí lépe než v posledních týdnech, ale pokles není tak rychlý, jak by si vláda přála. "Ministerstvo zdravotnictví jako garanční ministerstvo musí přijít s návrhem nějakého postupu. Už teď je jasné, že po konci toho třítýdenního období bude třeba v těch opatřeních nějakým způsobem pokračovat," uvedl.

Stejná debata se bude týkat i nouzového stavu, který platí do 28. března. Ministerstvo zdravotnictví podle Hamáčka teprve musí sdělit, zda bude pro opatření nouzový stav dál pokračovat.

Hamáček by osobně preferoval prodloužení opatření o týden. "Co by mohlo být změněno, je pohyb za účelem rekreace v rámci okresu," uvedl. Jinak ale podle něj není namístě masivní rozvolňování. "Ukazuje se, že ta opatření jsou funkční a přišlo by mi škoda to úsilí, co do toho všichni dali, nějak promrhat," vysvětlil.

Za úspěch pokládá testování ve firmách. "Podařilo se najít 10.000 až 15.000 nakažených, kteří by jinak tím sítem propadli a šířili dál nákazu," řekl Hamáček. Vláda by měla dnes probrat návrh na povinné testování antigenními testy ve firmách od deseti zaměstnanců a také zvýšení frekvence povinných testů zaměstnanců na dvakrát týdně. Hamáček dvojí testování týdně podporuje, firmy by pak měly mít podle něj nárok na kompenzaci testů dvakrát častěji. Částku 60 korun na test by však Hamáček nezvyšoval.