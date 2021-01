Nově budou registrovaní senioři na termín očkování upozornění SMS

Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro ty, kteří už mají termín přidělený, se ale nic nezmění. Rezervovaný termín má za týden asi 73.000 lidí, zájem o očkování registrací do systému projevilo přes 172.000 starších 80 let. Celkem jich v Česku žije asi 441.000, část ale v domovech pro seniory, kde jsou očkováni bez rezervace.

Veškeré změny platí jen pro nové registrace. "Když projdete registrací, tak jste upozorněni na to, že registrace úspěšně proběhla, a následně vám ale nepřijde SMS s kódem PIN 2. Ten přijde až ve chvíli, kdy je pro vás na daném místě očkovací termín. Každý, kdo dostane zprávu s PIN 2, může mít jistotu, že termín obdrží," vysvětlil ministr.

Tímto kódem a svým číslem pojištěnce, což je pro Čechy rodné číslo bez lomítka, se pak na webu pro rezerace může senior přihlásit a zarezervovat si u vybraného očkovacího místa termín vakcinace. SMS zprávu o volném termínu dostanou znovu také všichni, kdo už se k očkování registrovali, ale zatím termín rezervovaný nemají.

Mění se také termín druhé dávky. Dosud byl seniorům spolu s rezervací prvního přidělovaný druhý termín za 21 dní, nově to bude za 28 dní. Podle Blatného to má pomoci překlenou příští tři týdny, kdy bude asi o 20 až 25 procent dávek vakcíny méně. Proto bude podle něj také v příštích třech týdnech vypsáno méně nových termínů.

Ministr také řekl, že v ČR bylo podáno do středy večer 154.567 dávek vakcíny, druhou už dostalo 7201 osob. Většina dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, druhou od firmy Moderna dostalo přes 2900 osob. Data o očkování se zatím na webu ministerstva zveřejňují jednou týdně ve čtvrtek. Dnes by měla být ještě uveřejněna tabulka s přehledem po krajích.

Registrace seniorů nad 80 let k očkování začaly minulý pátek. Kvůli velkému zájmu se ale opožďovaly SMS, kterými se registrace na začátku potvrzovala. Hned v prvních minutách k registračnímu webu přistupovalo asi 78.000 uživatelů. Dopoledne dostaly termín asi 2000 lidí, později přes den byly doplněné další. Některé kraje ještě termíny nevypsaly nebo jich mají málo, protože nemají dostatek vakcíny a přednostně očkují zdravotníky.