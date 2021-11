Odborníci začínají připravovat doporučení k očkování dětí proti covidu

V Česku je možné očkovat děti od 12 let. S očkováním mladších bude možné začít poté, co pro ně vakcínu schválí evropská léková agentura (EMA). Experti rozhodnutí očekávají v krátké době. Ministr v demisi Adam Vojtěch (za ANO) už několikrát uvedl, že Česko má vakcínu pro děti od pěti do 11 let už objednanou.

Kvůli šíření nákazy přechází řada tříd na učení na dálku. Za sedm dní přibylo v Česku 1209 nakažených dětí od šesti do 11 let na 100.000 obyvatel. Je to týdenní nárůst o 52 procent. Mezi dětmi od 12 do 15 let bylo 1400 případů na 100.000, tedy přírůstek o 32 procent. Podle expertů by očkování přispělo k udržení chodu škol a běžné výuky. Dokončené očkování má třetina dětí mezi 12 a 15 lety, ve středu jich bylo asi 150.600.

Cabrnochová ČTK řekla, že pro děti od pěti do 11 let by u vakcíny Pfizer/BioNTech mělo v ampulce být deset dávek. Složení očkovací látky bude speciálně upravené pro mladší děti. Bude mít i jiné označení. Místopředsedkyně vakcinologické společnosti jako dětská lékařka uvedla, že rodiče se jí i jejích kolegů už na očkování předškoláků a mladších školáků ptají. "Chtějí, aby se jejich děti očkovaly. Vnímají tu aktuální situaci a tu potřebu chránit děti i jiné blízké. Vnímají, že právě dětský kolektiv může být zdroj nákazy, která se pak dostane do rodiny," uvedla Cabrnochová. Dodala, že se ale lidé o očkování zajímají i kvůli aktivitám, pro které je podmínkou. Týká se to třeba cestování do vzdálenějších míst či lyžování v zahraničí.