ONLINE: Česko hlásí téměř 12 tisíc nakažených. Brazílie 90 tisíc

7:55 - Brazílie v noci na dnešek ohlásila 90.303 potvrzených případů koronaviru za poslední den. To je dosud nejvyšší denní přírůstek infekce v této zemi, uvedla agentura Reuters. Úřady zároveň oznámily dalších 2648 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za 24 hodin, což je druhé nejvyšší denní maximum co do počtu zemřelých.