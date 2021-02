ONLINE: Rizikový kontakt nad 15 min už neplatí. Prymula promluvil o přeočkování a návratu na ministerstvo

7:56 - Kvůli rozšíření nakažlivějších mutací koronaviru už neplatí, že rizikovým kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a více. Lidé se mohou nakazit i za několik sekund. ČTK to v rozhovoru řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Z definice rizikového kontaktu přitom vychází například trasování, kdy hygienici zjišťují, kolik měl nakažený člověk rizikových kontaktů. Na možné rizikové kontakty upozorňuje také aplikace eRouška. Podle Prymuly jsou právě trasování a eRouška opatřeními, která se úplně nezdařila a mají podstatně nižší účinnost, než se předpokládalo.

7:50 - Mutace koronaviru snižují účinnost vakcín proti nemoci covid-19. Je možné, že vakcíny se budou v budoucnu upravovat a už naočkované lidi bude nutné přeočkovat. ČTK to v rozhovoru řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

7:49 - Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by se na úřad, který na konci října opustil, nechtěl vracet. Ke spekulacím o tom, že by měl z funkce ministra odejít jeho nástupce Jan Blatný (za ANO), řekl, že tato pozice je nyní spíše za trest a zřejmě neexistuje člověk, který by ji chtěl. Podle Prymuly ale není dobře, že z ministerstva odcházejí odborníci. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

7:45 - Hodnota protiepidemického systému PES se dnes po předchozích dvou dnech vrátila ze 73 na 70 bodů. Důvodem je pokles zjednodušeného reprodukčního čísla pod 1. Mírně se zlepšily i další tři sledované parametry. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.