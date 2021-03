PES opět obživne. Blatný ho chce resuscitovat

"Ať už se jmenuje PES nebo nějak jinak, je prostě potřeba si uvědomit, že musíme a budeme mít pro rozvolňování nějakou tabulku, která bude říkat, co se za jakých okolností do budoucna stane," řekl Blatný. Hodnocení podle něj budou upravena a zohledňovat se budou pravděpodobně jiné parametry, i kvůli převažujícímu šíření takzvané britské mutace koronaviru. "Nějaký takový dokument má každá země, musíme a budeme ho mít i my," dodal.

V protiepidemickém systému PES se stále počítá index rizika pro ČR, od konce února postupně klesá a od soboty je 68 bodů. Pravidelně byl zveřejňován od poloviny loňského listopadu, poté by několikrát upravován, ale v současné době se jím opatření už neřídí. V lednu se začala připravovat jeho aktualizace, která by zahrnula jako jednu z podmínek antigenní testy. Měly umožnit veřejné akce pro větší počet osob nebo například částečné otevření restaurací či hotelů.

Systém PES je rozdělený do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá z počtu nových případů na 100.000 obyvatel a 100.000 seniorů za poslední dva týdny a reprodukčního čísla. Na začátku letošního roku byl původní parametr podílu pozitivních mezi testy nahrazený podílem pozitivních hospitalizovaných, kteří nebyli dříve odhaleni testem.

Do února se podle něj řídilo fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat. Upuštění od jeho používání souvisí především se šířením takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější a rychleji se šíří mezi lidmi.