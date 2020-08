Počet lidí s prokázaným covidem-19 v pondělí stoupl o 191

Vyplývá to z revidovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví platných k dnešním 01:00.

Denní nárůst potvrzených případů nákazy se minulý týden ve všedních dnech pohyboval od pondělních 140 do čtvrtečních 329. V sobotu a neděli pak stejně jako o minulém víkendu klesl přírůstek pod 200.

Nejpostiženějším regionem je okres Plzeň-sever, kde za posledních sedm dní přibylo přes 42 nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Klatovsko a Frýdecko-Místecko s přibližně 32 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden. V hlavním městě připadá na každých 100.000 lidí necelých 30 nakažených za posledních sedm dní, podobně jako na Uherskohradišťsku.

Praha a okres Frýdek-Místek nadále zůstávají jedinými regiony, které jsou na mapě ministerstva zdravotnictví označeny zelenou barvou signalizující výskyt nákazy bez přenosu nemoci v komunitě. Ostatní regiony Česka jsou bílé, tedy s nulovým, či zanedbatelným rizikem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že v Česku bude od úterý 1. září znovu povinné zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy.

