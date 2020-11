Počet nově nakažených opět klesl, ubylo i hospitalizovaných

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet nových případů koronaviru dnes ve srovnání s minulým týdnem opět klesl. Do 18:00 odhalily laboratoře v Česku 4312 nakažených, zhruba o 2300 méně než minulý čtvrtek za stejnou dobu. V nemocnicích je s covidem 7564 pacientů, proti středě je to pokles o 330 lidí. Do statistik ale dnes přibylo dalších 138 úmrtí, celkem už v ČR s koronavirem zemřelo 5708 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.