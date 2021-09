Přibylo téměř 400 nakažených. Počet případů covidu roste napříč celou republikou

Pokles čísla pod 100 přinesl podle takzvaných balíčků pro návrat do normálního života například otevření zbývajících obchodů nebo návrat žáků základních škol k prezenční výuce. Vláda se ale balíčky neřídila bezvýhradně, podobně jako dříve u systému PES.

Za celou Českou republiku je nyní 22 případů na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní, zhruba o polovinu více než před týdnem, kdy to bylo 13.

Sedmidenní incidence rostla ve všech krajích, nejvíce - přibližně třikrát - stoupla v Pardubickém (z šesti na 19 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní) a Královéhradeckém kraji (ze čtyř na 13). Nejvyšší incidence je v Karlovarském kraji (42 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní) a Praze (38), naopak nejlepší situace je nyní v Olomouckém kraji (11).

Za dobu od prvních případů covidu v ČR byla celorepublikově nejhorší situace koncem října 2020 a začátkem ledna 2021, kdy se sedmidenní incidence přiblížila 850 případům na 100.000 obyvatel. Začátkem března se pohybovala kolem 800, pak začala klesat.

Z regionů byla z tohoto pohledu nejhorší situace v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji, kde bylo opakovaně přes 1200 nových případů za sedm dní na 100.000 obyvatel. K této hranici se ještě přiblížil Zlínský kraj, a to koncem loňského října.

Ve středu přibylo 376 případů covidu, proti úterý asi o 200 méně

V Česku ve středu přibylo 376 potvrzených případů koronaviru. Oproti úterý je to o 207 méně, v mezitýdenním srovnání o 114 víc. Počty hospitalizovaných se blíží stovce, ve středu vyžadovalo nemocniční péči 96 pacientů s onemocněním covid-19, ve vážném stavu jich bylo 14. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 koronavirových pacientů, odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Za pondělí eviduje ministerstvo zdravotnictví 391 odhalených případů koronaviru a v úterý 583. Více případů bylo naposledy v druhé půlce května. Loni touto dobou začaly počty stoupat nad tisíc, ve druhé půlce října nad 10.000, maximem při loňské podzimní vlně bylo na začátku listopadu přes 15.700 potvrzených případů za den.

Podle odborníků by ale díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, neměla v letošním roce taková situace nastat. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ve středu uvedl, že v září je mezi novými případy covidu-19 asi 30 procent školních dětí. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných.

Zdravotníci podle aktuálních dat ministerstva aplikovali od začátku očkování loni v prosinci přes 11,59 dávek vakcíny proti covidu. V úterý bylo naočkováno 13.135 lidí, zhruba o 5000 méně než před týdnem. Plně naočkovaných je v zemi přes 5,8 milionu lidí.