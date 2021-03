Políček dezinformátorům: S firmou vyrábějící ivermektin spolupracuje Bill Gates i výrobci vakcín

V Česku se strhnul boj o ivermektin. Ten zasahuje nejen do dění na sociálních sítích, ale ovlivňuje i politiky, lékaře a dokonce i média. Nezřídka se tak lze dočíst, že lék zabírá proti covidu, ačkoliv vědci upozorňují na chybějící data podkládající toto tvrzení, nebo že lék je políčkem farmaceutickým firmám, které chtějí zbohatnout na tvorbě vakcín.

Internetem se dokonce šíří obrázek, na němž je napsáno, že vedlejším účinkem ivermektinu je levná léčba covidu. Ta se podle některých hlasů "protřelé a zkorumpované farmalobby nehodí do krámu", a například i poslanec Lubomír Volný už se nechal slyšet, že řešením koronavirové pandemie není očkování, ale kromě jiného právě i nasazení ivermektinu.

Jedno z předních českých médií se pak netají svou nekritickou podporou ivermektinu, a dnes na předmětném serveru dokonce vyšel článek, který tvrdí, že nedávnou studii, která nepotvrdila účinnost ivermektinu, sponzorovali výrobci vakcín proti covidu-19, ačkoliv sponzoři nehráli v rámci samotné studie vůbec žádnou roli.

A je řečeno. B ale chybí, a z nějakého záhadného důvodu nedostane prostor v médiích ani v řadách konspirátorů. Patent na ivermektin totiž vlastní společnost Merck & Co., kterou nejen že podporuje nadace Billa Gatese, ale firma navíc dlouhodobě spolupracuje s některými ze současných výrobců vakcín proti covidu.

Pokud tedy zmíněný nejmenovaný server uvede, že studii kolumbijských vědců sponzorovaly například společnosti Johnson & Johnson nebo GSK, bylo by v rámci férovosti příhodné poukázat na to, že stejné společnosti s výrobcem léku spolupracují. A nejen to.

Konspirátoři to uslyší jen neradi

V roce 2002 na serveru Wall Street Journal vyšel článek, který lze dodnes poměrně lehce najít. Ten upozornil, že nadace Gates Foundation je investorem ve společnostech Merck & Co., Pfizer Inc., Johnson & Johnson a mnoha dalších.

Od té doby sice uplynulo 19 let, ale na vzájemných vztazích se toho moc nezměnilo. Před zhruba půl rokem vyšlo na webu Gates Foundation prohlášení, kde se řada firem zavázala k boji proti pandemii covidu. Mezi nimi se opět nachází Merck & Co., stejně jako Pfizer, Johnson & Johnson, ale i AstraZeneca nebo Gilead, vyrábějící remdesivir, či Eli Lilly, která stojí za protilátkovým lékem bamlanivimabem.

Výše uvedené informace nebudou pro část veřejnosti věřící v dezinformace příjemné. Existují totiž lidé, kteří věří, že pandemie covidu je vyvolaná uměle, že za ní stojí finanční magnáti, či že ji vyvolal dokonce sám Bill Gates. Ale ačkoliv spoluzakladatel společnosti Microsoft dlouhodobě varoval před příchodem možné pandemie nejmenované nemoci, žádná spojitost s koronavirovou situací nikdy nebyla prokázána.

Zůstává tedy pouze v hlavách lidí věřících, že mocní mají své zájmy, a lidstvo se jim do nich nehodí. Není přitom tajemství, že právě takoví lidé se pak často uchylují k víře v ivermektin, v čemž je podporují jak některá média, tak prohlášení lékařů.

Ta však nestojí ani na studiích, ani na tvrzení například samotného výrobce. Ten totiž upozornil, že mezi ivermektinem a léčbou covidu nebyla prokázána souvislost. Navzdory tomu se s oblibou skupuje ivermektin v jediné u nás dostupné formě, a sice v podobě pasty sloužící k léčbě koní. Nejsme však jediný stát, kde se strhla podobná mánie.

Své zkušenosti s podobným smýšlením mají i v USA. Tamní úřady ale, na rozdíl od těch našich, už zareagovaly, a před samoléčením vydaly varování. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dokonce upozornil, že několik lidí muselo být po samoléčbě ivermektinem určeným pro koně hospitalizováno.

Fakta hovoří jasně

Není pochyb o tom, že by si existenci léku na covid každý rozumně smýšlející člověk přál. Většina z nás bezpochyby touží po rychlém konci pandemie a návratu k normálnímu životu. K tomu ale nedojde zázrakem ani lusknutím prstu. V minulosti se objevilo už několik nadějných léků, které ale po příslušných studiích selhaly.

A přesně k tomu správně provedené a dvojitě zaslepené studie slouží. Aby zjistily, jestli medikament skutečně pomáhá, či jestli dokonce nemůže škodit. Těmto studiím ivermektin podroben nebyl, a tak nelze jeho účinnost ani vyvrátit, ale ani potvrdit.

Lékaři tak operují na principu "tonoucí se stébla chytá", což lze v době smrtící pandemie pochopit. Ale ačkoliv se některé jejich pokusy setkávají s pozitivními výsledky, je otázkou, jestli je správné umožnit lidem s často nulovým lékařským vzděláním, aby si jej sháněli sami, či doporučit jeho distribuci praktickým lékařům.

Na tuto otázku ale nemohou přinášet odpověď ani média, ani politici. Lékařské a vědecké otázky by nadále měly příslušet pouze lékařům a vědcům, případně příslušným orgánům, které je zastřešují.

Je však lidskou přirozeností vytvářet si na věci vlastní názor, ten ale může v dnešní době více než kdy dříve ovlivnit i veřejné mínění. To se ale často nezakládá na faktech, nýbrž na domněnkách. Jak jinak lze chápat komentáře konspiračních teoretiků vychvalující ivermektin a odsuzující vakcíny, když první věc, která na webu držitele lékového patentu vyskočí, je jeho podpora firmě vyrábějící vakcínu?

Kam se poděla víra v odborníky?

Ve vypjaté době emoce cloumají každým, o to více je ale třeba dát přednostní průchod faktům, a nejlépe těm ověřeným. Nelékaři by neměli léčit, nevědci by neměli hodnotit vědecké studie, ani jedno totiž příslušným skupinám lidí bez patřičného vzdělání nepřísluší.

Co ale může udělat naprosto každý, je uvědomit si, že nepřítelem dnešní doby nejsou ani farmaceutické firmy, ani Bill Gates, ani vědci, kteří se snaží o opatrný přístup k nevyzkoušenému, ani lékaři, kteří nesáhnou po prvním přípravku, o kterém se něco tvrdí. Tím nepřítelem je koronavirus.

A to, že se vědecké a farmaceutické firmy spojí v boji proti společnému nepříteli je naprosto v pořádku, byť je pro úplnost potřeba zmínit, že kooperace mnoha výše uvedených firem začala už dříve, než se covid-19 objevil. Tehdy byla jejich hnacím motorem snaha o léčbu HIV.

Lidstvo ale vždy dosáhlo největších pokroků ve chvíli, kdy se spojilo. Nad hlavou nám létá nejdražší projekt světa, Mezinárodní vesmírná stanice, která vznikla jen díky kooperaci mnoha států. Ve Francii se rodí ITER, extrémně nákladný megalomanský projekt, za kterým stojí kooperace 35 národů. A i pandemie covidu si vyžádala řadu spoluprací. Nehledejme proto za každou z nich konspirační teorie.

A věřme, že kdyby se skutečně objevil zázračný lék, jen málokdo by si ho dovolil nechat pro sebe. Naopak by se okamžitě dostal do hledáčku celého světa. Jak si pak ale vysvětlit, že k ivermektinu vyspělé západní státy zatím přistupují s chladnou hlavou, zatímco jeden z největších českých politických propagátorů tohoto léku odmítá dodržovat opatření, podněcuje k demonstracím a nakonec skončil v rukou policie? A proč by ivermektin nepodpořil v boji proti covidu sám výrobce či Bill Gates, kdyby oné "zlé farmalobby" šlo opravdu jen o to zbohatnout?

Závěrem snad zbývá jen dodat: Opravdu chceme žít ve světě, kde se budou muset nemocnice a lékaři obhajovat, proč neléčí pacienty lékem pro zvířata? Pokud ano, tak konspirátoři podporovaní nevědeckými médii odvádí dobrou práci.