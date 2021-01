Povinné respirátory by stály rodiny tisíce korun měsíčně

Vláda nyní čeká, jak si se zavedením povinných respirátorů poradí Německo a Rakousko. Kabinet chce, aby případné stejné opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž, řekl po dnešním zasedání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Pokud se stanou respirátory typu FFP2 povinné, bude mít čtyřčlenná rodina několik možností. "Jezdit do práce a do školy, tam mít respirátor nasazený celou dobu. Tedy nejspíše každý člen domácnosti dva respirátory denně. To je nejdražší řešení, asi 8800 korun měsíčně. To samé, ale použít respirátor, který je možno dezinfikovat a prodloužit jeho životnost. Náklady měsíčně asi 3000 Kč měsíčně," řekl ČTK analytik Capitalinked.com Radim Dohnal.

Nejlevnějším řešením je podle něj jednou za dva měsíce nakoupit každému členu domácnosti nanošátek za 800 až 1000 korun. Ten průběžně dezinfikovat, přes noc vyprat. Náklady činí od 1600 Kč měsíčně. "Tyto kalkulace ovšem platí za cen ze středy. V případě, kdy vláda na poslední chvíli vyhlásí respirátory jako povinné, pak maloobchodní cena logicky vzroste, a to nepochybně na násobky původních cen," upozornil Dohnal.

Pokud by lidé lidé používali respirátor jednorázově, tedy jeden denně, pak při průměrné ceně 25 korun za respirátor by to pro čtyřčlennou rodinu znamenalo náklad zhruba 3000 Kč měsíčně, doplnil analytik skupiny Natland Petr Bartoň. To je podle něj výrazný finanční šok pro rozpočty mnoha rodin. Při průměrném čistém příjmu rodičů pod 50.000 korun (dohromady) to znamená, že šest procent by padlo jen na roušky. Podle spotřebního koše Českého statistického úřadu (ČSÚ) je to zhruba tolik, kolik měsíčně průměrně utratí na stravování (mimo domov) a nebo na bytové vybavení a opravy, podotkl.

Déletrvající povinnost nosit respirátory v MHD nebo v obchodech by znamenala značnou finanční zátěž zejména pro nejchudší pětinu českých domácností, uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. V těchto domácnostech se ročně utratí za léčiva a zdravotnické pomůcky 1891 korun na osobu, plyne z nejnovějších dat ČSÚ za rok 2019. Takovou finanční zátěž si chudé české domácnosti mohou dovolit maximálně po dobu čtyř týdnů, pak už by musely kvůli vyčerpávání finančních rezerv omezovat jiné výdaje, dodal.

Pokud by všechny děti chodící do škol a všichni ekonomicky aktivní lidé v ČR začali najednou nosit respirátory, pak by to i podle Dohnala uvrhlo do existenčních problémů alespoň pětinu rodin. Protože vláda trpí nízkou a klesající důvěrou, a to zvláště mezi nízkopříjmovými skupinami, lze čekat, že právě tito lidé si respirátory nenakoupí. Takže do chudoby či nových exekucí to mnoho lidí neuvrhne, poznamenal.