Pracovní karanténu u kritické infrastruktury chtějí kraje řešit s vládou

Takzvanou pracovní karanténu, při níž může do práce i pozitivně testovaný člověk, zatím vláda schválila pro zdravotnictví a sociální služby. Kraje ale mají daleko širší seznam pracovníků, kteří do kritické infrastruktury spadají, řekl dnes ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

"My jsme seznam kritické infrastruktury dávali dohromady už v době, kdy jsme tvořili seznam pracovníků pro přednostní očkování. Kromě pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách jsou to energetici, vodárenští pracovníci, lidé z odpadového hospodářství a podobně. Prostě činnosti, které je nutné zajistit bez ohledu na to, jak špatný bude stav," řekl Kulhánek.

Podle Kulhánka se sice kraj od kraje může takový seznam mírně lišit, předpokládá ale, že výběr bude téměř obdobný. "To, že ode dneška pracovní karanténa platí jen na zdravotnictví a sociální služby, prostě my respektujeme a asi vychází z nějakých dalších odborných diskuzí," uvedl Kulhánek.

Situace podle něj zatím i přes rostoucí čísla nakažených není kritická. "V případě potřeby jsme schopni buď na pravidelném jednání nebo mimořádně svolaném jednání krizového štábu takovou situaci ad-hoc řešit," řekl Kulhánek.

Hranice kritického stavu, kdy by bylo potřeba přijít s mimořádnými opatřeními, je nastavená tak, že by měla pozitivní testy třetina zaměstnanců některé služby, která spadá do kritické infrastruktury. "Dohodli jsme se ale tak, že si dáme vědět už o deseti procentech pozitivních, abychom se mohli připravit," doplnil Kulhánek. Právě způsob a možnosti, jak v takové situaci postupovat, si chtějí hejtmani v úterý vyjasnit na pracovním jednání se členy vlády.