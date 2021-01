Přísná opatření proti koronaviru budou platit nejméně do 22. ledna, rozhodla vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna, Rozhodla o tom dnes na mimořádném jednání vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. Během příštího týdne by se podle Blatného měla do počtu nově nakažených příznivě promítnout opatření přijatá koncem prosince.