První dodávka vakcíny od AstraZeneky dorazí do Česka v sobotu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V sobotu do Česka dorazí první dodávka vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca, kterou pro použití v EU před týdnem schválila Evropská komise. V první dodávce by mělo být asi 20.000 dávek vakcíny. ČTK to napsal Martin Nesrsta, mediální zástupce firmy Avenier, která zajistí distribuci prvních dodávek. Avenier je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka.