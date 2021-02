Prymula: Opatření nedodržuje 40 procent lidí, potřebujeme dva miliony dávek vakcín měsíčně

Úprava dosavadních vládních nařízení v boji proti koronaviru je ale podle Prymuly možná. Řekl, že lze diskutovat o opatřeních v obchodech nebo ve školách. V nastavení podstatně přísnějšího režimu nevidí cestu. Může jít o změny typu, že se roušky vymění za respirátory. Opatření ale podle něj neuznává a nedodržuje až 40 procent lidí, co je hlavní problém. Navíc trasování a eRouška mají menší význam, než se předpokládalo. Řešení situace vidí v očkování populace.

Přednosta Ústavu biochemie 3. LF Univerzity Karlovy Jan Trnka není za současného stavu pro rozvolňování. Diskutovat je podle něj možné o otevření alespoň částí škol za striktního a pravidelného testování žáků.

Některá opatření by vláda podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky mohla revidovat. Nepřipadá mu rozumné, že kvůli uzavřeným provozovnám služeb, se poskytují u klientů doma. Bezpečnější mu připadá režim podle jasných pravidel v provozovnách, řekl.

Sněmovna ve čtvrtek neschválila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, na jehož základě kabinet omezoval většinu podnikatelských činností. Stav nouze by měl tak o půlnoci skončit. Vláda od pátku jedná s hejtmany o dalším postupu. Hejtmani zřejmě požádají o prodloužení nouzového stavu na 14 dní.

Budeme muset aplikovat dva miliony dávek vakcín za měsíc

V České republice bude nutné podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví za ANO Romana Prymuly nutné očkovat dva miliony dávek proti koronaviru za měsíc. Jinak se země nikdy nedostane na čísla, která potřebuje, uvedl. I když budou očkovat praktičtí lékaři, nemocnice musejí dramaticky zvýšit objem denně očkovaných, řekl dnes Prymula v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.

Dosud v ČR podle Prymuly nebyla vakcína, kterou by mohli praktici očkovat, nyní je tu AstraZeneca. Rozhodně není proti tomu, aby se dominantně očkování ujali praktičtí lékaři, kterých je asi 5000. Musí se ale podle něj počítat s tím, že ne každý bude chtít klienty očkovat, počet se tak sníží třeba ke 4000. Očkovat by podle něj měli až 20 lidí denně, měli by zvládnout 50.000 až 80.000 lidí měsíčně.