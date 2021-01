Koronavirus: Počet obětí v Česku překonal 12 tisíc, rizikový index PES klesl

S nákazou se nyní v Česku potýká téměř 120.000 lidí, hospitalizovaných bylo v neděli 5777, asi o 200 více než v sobotu, ve vážném stavu je 877 z nich.

Denní nárůsty za první dny letošního roku jsou zatím nižší než v závěru loňského. Na Silvestra přibylo 13.284 nakažených a den předtím rekordních 17.038 případů. Výrazně ale klesl i počet testů, poslední den roku jich bylo téměř 28.000 a o den dříve přes 35.000.

Vyšší prosincové denní nárůsty se nyní odrážejí v počtu lidí, kteří vyžadují nemocniční péči. Zatímco o vánočních svátcích byla nutná hospitalizace u více než 4300 nemocných, v závěru roku jejich počet přesáhl 6000. Nemocnice proto nyní nesmějí přijímat pacienty na plánované zákroky, které je možné odložit. Musí také zvyšovat počty lůžek připravených pro pacienty s covidem-19.

V současné době je v ČR jen asi 6 tis. lůžek JIP/ARO pro dospělé a 22 tisíc lůžek s kyslíkem. Snadno si spočítáte, co by se stalo, kdyby onemocněla 1/3 lidí nad 80 let. Proto berte opatření vážně. Jsou jedinou cestou, jak ochránit naše blízké.