Stát posílá do Karlovarského kraje ventilátory a přístroje na podporu dýchání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát posílá do Karlovarského kraje deset ventilátorů a deset přístrojů na podporu dýchání (HFNO). Na twitteru to dnes uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Přístroje si rovnoměrně rozdělí nemocnice v regionu, řekla ČTK krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková. Kraj má téměř vyčerpány kapacity lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče i standardních lůžek s kyslíkem. Dalších pět přístrojů na podporu dýchání míří podle Švagra do Libereckého kraje.