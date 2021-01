V Česku bylo do středy očkováno proti koronaviru 19 918 lidí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý na tiskové konferenci hovořil o tom, že pravidelně budou zveřejňovány také počty dodaných vakcín. Ty ale na webu nejsou. Dnes na tiskové konferenci po vládě Blatný řekl, že zmíněných téměř 20.000 podaných vakcín je ze 33.000 dávek, které do Česka dorazily do konce roku. Úterní dodávka do toho započítávána není.

Zveřejněný počet podaných vakcín podle Blatného odpovídá tomu, co vykázaly nemocnice. Poznamenal ale, že některé nemocnice vykazují údaje se zpožděním, což se bude řešit v pátek. "Je nezbytně nutné vykazovat očkování v den, kdy byla provedena," řekl Blatný. Za chybu pak považuje to, že některé nemocnice ještě nepoužily všechny dávky, které dostaly. "Je potřeba, aby se očkovalo co nejrychleji, kapacity na to při těch dávkách, které teď máme, jsou," uvedl ministr. Za ideální považuje stav, kdy v době příchodu nové dávky vakcíny jsou použity všechny z dávky předchozí.

Podle Blatného Česko není v očkování mezi nejlepšími zeměmi, ale ani mezi nejhoršími. "Jsme někde mezi dvěma extrémy," zhodnotil Blatný. Zhruba 20.000 lidí bylo očkováno během třinácti dnů od první dodávky. Očkováno je tak asi 0,2 procenta populace a na 100.000 obyvatel asi 0,19 procenta. Podle zveřejněných dat ke středě z dalších zemí je to na Slovensku asi 0,13 na 100.000 obyvatel, v Rakousku 0,06, v Polsku 0,37 a v Německu 0,44. Nejvyšší počty hlásí Izrael.

První dodávka vakcín od společností Pfizer a BioNTech dorazila do Česka v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Druhá dodávka vakcín obsahovala 23.400 dávek, dorazila 30. prosince.

Po Novém roce dorazila další dodávka v úterý, vakcíny od společností Pfizer a BioNTech by měly přicházet každý týden. Kromě těchto dodávek má český stát objednáno také 1,9 milionu dávek asi pro 954.000 lidí od firmy Moderna, jejíž vakcínu ve středu doporučila k registraci v EU Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Česko dostane v lednu 20.000 dávek ve dvou dodávkách.

Od pondělí se v Česku očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Ministr Blatný předpokládá, že očkování asi 600.000 lidí z prioritních skupin, mezi které patří zdravotníci a senioři nad 80 let, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Až po nich by měly následovat další skupiny lidí. Rezervační systém pro očkování bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.