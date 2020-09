V neděli přibylo méně než 1000 případů covidu, dnešní čísla jsou zatím podobná

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V Česku je nyní 14.237 nakažených. Většinou mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 bylo podle údajů k sobotě hospitalizováno 288 lidí, z toho 69 v těžkém stavu. Novější údaje zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Oproti údajům z dnešního rána stoupl podle čísel k 18:00 počet úmrtí lidí s covidem-19 o devět na 465. Na dnešek z toho připadají dva mrtví, zbytek na předchozí dny. Za celý minulý týden zemřelých výrazně přibylo. Bylo jich dohromady 24, tedy o polovinu více než předchozí týden.

V posledních týdnech výrazně přibylo lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Počet hospitalizovaných stoupl od začátku září o dvě třetiny, a množství nemocných ve vážném stavu dokonce téměř o tři čtvrtiny. Podíl hospitalizovaných na množství aktuálně nemocných s covidem-19 je ale velmi nízký. Podle údajů k sobotě činí 2,18 procenta, což je nejméně od poloviny března. U většiny nemocných má nemoc mírný průběh. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno celkem 36.722 nakažených. Zhruba tři pětiny z nich se z nemoci vyléčily.

Uplynulý týden byl rekordní zejména z hlediska nárůstu potvrzených nákaz. Od úterý do soboty denní přírůstky překračovaly tisícovku. Za celý týden laboratoře prokázaly nákazu u více než 8000 lidí, což je podobný údaj jako za celý srpen. Více se ale testuje. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10.000, kdežto minulý týden od úterý do čtvrtka laboratoře provedly každý den více než 15.000 testů. V pátek to bylo rekordních skoro 19.000 testů.

V sobotu počet testů klesl zhruba na 13.000, ale výrazně vzrostl podíl pozitivních nálezů. Činil téměř 12 procent, kdežto v pátek to bylo pod osm procent. V neděli bylo testů nejméně za celý týden, asi 7000, oproti sobotě však klesl i podíl případů na počtu testů na 11,2 procenta.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel má Praha, a to zhruba 158 případů. Následují okresy Beroun s více než 150 případy a Plzeň-jih se 148 případy na 100.000 obyvatel.

Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly je v Česku druhá vlna epidemie. Za 14 dnů až tři týdny může být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře, uvedl v neděli v České televizi. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi řekl, že kapacita lůžek je 4800, z toho pro těžké stavy je tisíc lůžek.