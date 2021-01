V neděli přibylo v Česku nejméně nakažených v letošním roce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V neděli přibylo v Česku 2618 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto roce. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů. Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl o téměř 150 na 6330. Méně hospitalizovaných bylo naposledy na začátku ledna. Do statistik od neděle přibylo dalších 111 úmrtí, s covidem dosud v Česku zemřelo 14.449 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.