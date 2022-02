Válek že nepřímo potvrdil zrušení navýšení plateb za státní pojištěnce

Od ledna stát platí do systému veřejného zdravotního pojištění za zhruba šest milionů lidí, například seniorů, dětí nebo nezaměstnaných, 1960 korun měsíčně. Proti loňskému roku je to o 200 korun víc. Snížení by umožnilo v rozpočtu pro letošní rok ušetřit zhruba 10,8 miliardy korun.

"Vážím si nasazení všech zdravotníků. Během pandemie zvládli neuvěřitelnou pracovní zátěž. Chtěl bych je ujistit, že zrušením navýšení plateb na státní pojištěnce, které v létě populisticky schválila předchozí vláda, neohrozíme kvalitu ani dostupnost zdravotní péče," napsal Válek.

Zdravotnické odbory kritizovaly, že vláda chce od dubna platby za státní pojištěnce znovu snížit na loňskou úroveň. S kritikou se setkal také dopis krajským hygienickým stanicím ohledně rušení služebních míst, ministerstvo ale popřelo, že by bylo v plánu propouštění zaměstnanců hygienických stanic.

Systém veřejného zdravotního pojištění plánuje letos výdaje více než 440 miliard korun a příjmy o téměř deset miliard nižší. Schodek mají pojišťovny dorovnávat z rezerv. Minulý týden začaly jednat se zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče o úhradách na rok 2023, podle části pojišťoven ale nebude možné úhrady proti letošnímu roku zvýšit.

Ministr Válek už před svým nástupem do funkce avizoval, že plánuje nastavit automatický systém valorizace plateb za státní pojištěnce navázaný na některý z ekonomických ukazatelů. Pokud by se státu ekonomicky dařilo, platba za státní pojištěnce by rostla, v opačném případě by zůstávala na stejné úrovni. Pojišťovny by podle něj měly plánovat úhrady v delším než jednoletém horizontu, jak je tomu v současném dohodovacím řízení. Období by mělo být nejméně dvouleté.