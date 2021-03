Ve středu bylo v Česku naočkováno 42.338 dávek vakcín

Téměř 395.000 dávek dostali podle dostupných dat ministerstva lidé starší 80 let, z nich téměř 139.000 má očkování ukončené druhou dávkou. Na věkovou skupinu sedmdesátiletých připadá 272.000 podaných dávek a na šedesátníky 109.000 dávek. V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Podle vládní očkovací strategie mají senioři dostat vakcínu přednostně. Je u nich totiž vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. V Česku se přednostně očkují také učitelé, zdravotníci, záchranáři a pracovníci kritické infrastruktury.

Lidé nad 80 let se mohou do rezervačního systému přes internet k očkování hlásit od 15. ledna, sedmdesátníci pak od 1. března. Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného se do 16. března zaregistrovalo k očkování 241.700 lidí po osmdesátce. Je to 55 procent osob v této věkové kategorii. Sedmdesátníků a sedmdesátnic se do registračního systému zapsalo 378.363. Je to zhruba 37 procent lidí v tomto věku.

Téměř 80 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, počet podaných dávek se blíží milionu. Přes 12 procent od AstraZeneky a necelých osm procent od firmy Moderna. Česko bude dál očkovat vakcínou AstraZeneca, přestože v posledních dnech některé státy očkování touto vakcínou preventivně pozastavily kvůli ojedinělému výskytu krevních sraženin u očkovaných. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) svolala na dnešek mimořádnou schůzi, po níž vydá k vakcíně stanovisko. Tisková konference se očekává v 16:00.

Nejvíc podaných dávek vakcín vykazuje Praha s 224.314 dávkami. Na druhém místě je Jihomoravský kraj se 141.791 dávkami a třetí nejlidnatější Středočeský kraj se 133.445 podanými dávkami. Ve všech těchto krajích zdravotníci za posledních sedm dní podali přes 30.000 dávek, naopak nejméně to bylo 7402 v Libereckém kraji. Celkové má nejméně vykázaných dávek Karlovarský kraj, Liberecký má druhý nejnižší počet. Z centrálního sklady bylo ke středě distribuováno do krajů 1,482 milionu dávek. Nejvíce putovalo do Prahy, nejméně do Pardubického a Karlovarského kraje.