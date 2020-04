Vojtěch: Do měsíce otevřeme obchody, v květnu restaurace. Kdy sundáme roušky?

„Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro Lidové noviny.

Vojtěch upozornil, že obchody budou mít otevřeno pouze v případě, že budou dodržovat přísná opatření, jako dezinfekce prostoru, rozestupy minimálně 2 metry a nadále bude platit zákaz shlukování.

Karel Havlíček, ministr obchodu a průmysl, který má na starost právě otevírání obchodů již dříve sdělil, že kritériem otevření obchodu bude jeho velikost, nikoliv typ prodejny.

Vojtěch v rozhovoru nevyloučil znovu otevření vysokých škol, které by se měly primárně otevřít pro studenty posledních ročníků. „Ze začátku by mohlo dojít k rozvolnění v rámci vědecko-akademických institucí tak, aby mohlo docházet k individuálním konzultacím či zkoušení,“ sdělil.

Vojtěch také podporuje otevřené základních a středních škol do konce roku. Můžeme se těšit na farmářské trhy, které by podle Vojtěcha mohly být znovu otevřené za určitých podmínek také do konce dubna.

Ale na noční život si lidé, podle ministra, budou muset počkat zřejmě až do léta. Restaurace mohly otevřít o něco dříve, možná už v květnu, ale pouze v denním režimu.

Vojtěch také připustil, že roušky by lidé mohli sundat v průběhu června, „ale v jistých situacích budou doporučeny i nadále,“ upozornil v rozhovoru.