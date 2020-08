Vojtěch: Nová pravidla nošení roušek nikoho nezabijí, jsme liberální

Šéf resortu zdravotnictví se k řadě lidí, kteří nechtějí od září, a to zřejmě až do března, opět nasazovat roušky, vyjádřil tak, že o mírné opatření, díky němuž se pak nebude muset sahat k mnohem razantnějším krokům.

"Je třeba upozornit, že roušky uvnitř jsou neprosté minimum. I tak jsme jedni z nejodvážnějších při rozvolňování opatření a ČR je jedna z nejvíce liberálních zemí, což chceme zachovat. A právě proto zavádíme preventivní opatření ve formě nošení roušek v nejvíce rizikových místech,“ řekl Vojtěch v interview pro CNN Prima NEWS.

Že jsou avizovaná opatření týkající se znovuzavedení nošení roušek liberální, si ale zdaleka nemyslí i někteří politici. Opozice například nespatřuje důvod, proč by měli mít lidé zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorách nebo pohostinských zařízeních. Konzumace jídla by je této povinnosti samozřejmě zprostila, ale při cestě na toaletu či k baru by si roušku museli opět nasadit.

Alespoň by tomu mělo být začátkem školního roku jak v obchodních centrech, tak i restauracích, lékárnách, na úřadech, kadeřnictvích, kostelech, taxících, saunách či divadlech.

Ve školách budou roušky povinné pouze na chodbách nebo společných prostorách. Redakce CNN Prima NEWS už vypočetla, že si žáci v průběhu dne roušku desetkrát nasadí a desetkrát sundají.

Už jenom toto potvrzuje, jak jsou nová pravidla zmatečná. Premiér Babiš si v souvislosti s tím ministra zdravotnictví Vojtěch a jeho skupinu pozval k sobě na kobereček.

"Vůbec se mi to nelíbí. Když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým nerozumím, tak to musíme probrat,“ avizoval ve středu odpoledne premiér.

Momentálně je ve hře varianta, že by ve školských zařízeních byla povinnost nosit roušku buď úplná, anebo žádná. Se zpřísněním opatření by souhlasil například bývalý Vojtěchů náměstek a epidemiolog Roman Prymula.