Výrobci dodali do Česka až 577.000 dávek vakcíny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výrobci dodali do Česka k dnešku 489.575 až 577.130 dávek vakcíny proti covidu-19. Vyplývá to z dat o počtu dodaných plat od jednotlivých výrobců, které ČTK získala od ministerstva zdravotnictví. Rozptyl je způsoben počtem dávek z lahvičky od firem Pfizer/BioNTech, ze které jde získat pět až šest dávek. Podle publikovaných dat o počtech naočkovaných dávek jich zdravotníci do úterý večer aplikovali 382.416. Zatím nevyužitých tak může být 107.000 až 194.000 dávek.