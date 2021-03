Za první polovinu března bylo do krajů rozděleno přes 424 tisíc dávek vakcín

Vyplývá to z dat zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky, která zachycují dodávky vakcíny do krajů a jednotlivých očkovacích center. V tomto a příštím týdnu budou omezeny dodávky od firmy AstraZeneca, přijít by ale v tomto a příštím týdnu mělo podle informací na twitteru Chytré karanntény o zhruba 40.000 dávek víc od Pfizer/BioNTech.

Zdravotníci v Česku podle dat o očkování aplikovali do pondělí přes 1,12 milionu dávek. Druhou dávku, která je třeba k navození plné ochrany před covidem-19, dostalo přes 308.000 lidí.

Firma Pfizer/BioNTech dodává přímo do několika nemocnic v každém kraji, většinou přichází vakcína v úterý. V prvním březnovém týdnu dodala 100.000 dávek, ve druhém přes 220.000 dávek. "Máme potvrzeno, že příští a přespříští týden dorazí do ČR celkem 163.800 vakcín od společnosti Pfizer/BioNTech," napsali zástupci Chytré karantény. Je to podle nich navýšení o 39.780 dávek.

Vakcíny Moderna a AstraZeneca rozváží nasmlouvaní distributoři. V prvním týdnu přijaly kraje asi 39.000 dávek AstraZeneca a 9800 dávek od Moderny. Za druhý týden bylo dodáno do center asi 39.400 dávek vakcíny Moderna a 7300 AstraZeneca. Toto pondělí přišlo dalších asi 14.400 dávek Moderny. Část dodávek Česko získalo od okolních zemí kvůli špatné epidemické situaci v tuzemsku.

Proti harmonogramu ve vakcinační strategii dostala očkovací centra v lednu i v únoru více dávek očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech. Důvodem je částečně i změna dávkování začátkem roku. Z jedné lahvičky je nově možné získat až šest dávek, s čímž počítá i výrobce při dodávkách. Na konci ledna firma krátce snížila dodávky, důvodem bylo umožnit navýšení výroby.

Druhé schválené vakcíny od firmy Moderna dorazilo do ČR od ledna 113.000 dávek. Česko v letošním lednu očekávalo 80.000 dávek, vakcína byla ale schválena později. Podobně se opožděné schválení projevilo i na vakcíně AstraZeneca. V únoru bylo dodáno 112.000 dávek z očekávaných 200.000, v březnu zatím přišlo necelých 48.000 dávek z předpokládaných 400.000.

Firma hned zpočátku avizovala, že do EU nezvládne dodávat podle těchto příslibů. Minulý týden znovu informovala, že celkově dodávky do EU omezí až o 73 procent. Česko podle informace na twitteru Chytré karantény dostane v tomto týdnu 9600 dávek místo 16.800 a příští týden jen 10.867 vakcín místo slíbených 88.000. Vakcínou mají očkovat zejména praktičtí lékaři, jejich zapojení je ale zatím minimální, protože nedostávají dost vakcín. Na konci měsíce přijde 99.859 dávek. Koncem dubna by měla vakcíny začít dodávat i firma Johnson & Johnson, jejíž vakcína byla pro použití v EU schválena minulý týden.

Dodávky do krajů ministerstvo zdravotnictví podle dřívějších informací rozděluje podle počtu obyvatel nad 65 let. Nejvíc směřovalo do Prahy a Jihomoravského kraje, kde je podle úřadu vždy několik tisíc dávek v záloze, kdyby byly problémy se zásobami v krajích. Z dat o dodávkách je také zřejmé, že Královéhradecký a Karlovarský kraj, kde byla epidemická situace v minulých týdnech nejhorší, dostaly o něco více dávek, než by odpovídalo počtu obyvatel.