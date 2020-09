Zvažují se další opatření proti šíření covidu. Ve hře je omezení hromadných akcí

"Nemohu vyloučit, že nějaká protiepidemická opatření zavedena budou. Nemůžeme si myslet, že čísla se sníží sama od sebe. Pravděpodobně budeme muset udělat ještě nějaká další opatření," uvedl ministr. Měla by být podle něj být cílená, nikoliv plošná.

Důležité je podle Vojtěcha sledovat poměr pozitivních záchytů na počet testů. "Číslo osm nebo devět procent je poměrně vysoké. Uvidíme, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a podle toho případně další opatření přijmeme," dodal. Zákaz vycházení dál než 500 metrů jako v Izraeli podle něj nyní namístě není.

Další regionální opatření proti šíření nového typu koronaviru začala v ČR platit ode dneška. V celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začalo podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.

Pošta má ode dneška začít zasílat lidem nad 60 let roušky a respirátor. O jejich zasílání také například chronicky nemocným, například s rakovinou, se podle Vojtěcha neuvažuje. Neumožňuje to podle něj ani lékařské tajemství, aby stát získal přímo adresy pacientů. Podle něj je ale velká část takto nemocných ve věkové skupině nad 60 let, která roušky a respirátor prostřednictvím České pošty dostane. Diskutuje se ale o jejich distribuci učitelům. "Myslím, že tam to dává velký smysl, protože chceme školy udržet v provozu," dodal.