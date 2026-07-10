Zemětřesení, které nebylo. Experti objasnili údajné silné otřesy v Česku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 17:23

Seismograf, ilustrační fotografie.
Seismograf, ilustrační fotografie. Foto: Wikipedia

Nejspíš jste ve čtvrtek nepocítili žádné otřesy v Česku, přesto se v agenturním zpravodajství objevily zmínky o údajném silném zemětřesení na našem území. Tuzemští experti v pátek potvrdili, že k jevu opravdu nedošlo. Informační chaos ale má své vysvětlení. 

Několik agentur ve čtvrtek informovalo o údajném silném zemětřesení v Čechách na základě údajů německého seismologického centra v Postupimi. To nesprávně identifikovalo silné zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku.

"K nesprávné identifikaci došlo chybným vyhodnocením seismogramů, kterého se dopustil automatický vyhodnocovací systém. Tyto nesprávné údaje převzalo Evropské-středomořské seismologické centrum odtud se informace jako lavina šířila redakcemi sdělovacích prostředků. Později zásahem odborníků bylo vyhodnocení seismického jevu korigováno, magnitudo sníženo na 1,5 a seismický jev označen jako pravděpodobný průmyslový odpal," uvedli tuzemští experti. 

Odborníci zdůraznili, že tuzemské observatoře fungovaly v inkriminovanou dobu příkladně, protože zaznamenaly průmyslový odpal, ale nevyhodnotily jej jako významné zemětřesení, o kterém by měla být veřejnost informována.

"Z tzv. denního seismogramu naší nejcitlivější seismické stanice KHC v Kašperských Horách ze včerejšího dne 9. 7. 2026 je zřejmé, že k žádnému zemětřesení, které by mohlo být pocítěno, v Čechách po celý den nedošlo. Slabý záchvěv těsně po 16 hodině světového času, tj. v 18 hodin našeho středoevropského letního času, který výše uvedená seismologická centra chybně vyhodnotila jako důsledek silného zemětřesení, způsobil běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody," konstatoval Geofyzikální ústav AV ČR. 

Nejsilnější zemětřesení na českém území o síle 4,6 stupně bylo zachyceno v prosinci 1986 u Nového Kostela. Nejčastěji dochází k otřesům v západních Čechách, na Opavsku a Hronovsku a v posledních letech také například u Mirotic na Písecku. 

"Zemětřesení o magnitudu 5,5 by bylo přibližně třicetkrát silnější a pokud by k němu došlo ve středních Čechách, pocítili by ho obyvatelé prakticky na celém území republiky a velmi pravděpodobně by způsobilo škody na budovách v blízkosti epicentra," dodali experti. 

před 10 hodinami

Hasiči lokalizovali požár částečně zřícené budovy ve Zlíně

Související

Zemětřesení, ilustrační foto

Zázrak ve Venezuele: Muž přežil pod troskami 8 dní, počet obětí zemětřesení dál roste

Záchranářům se ve Venezuele podařil naprosto výjimečný kousek, když z trosek devítipatrové budovy vyprostili živého muže celých osm dní po ničivém zemětřesení. Třiačtyřicetiletý Hernán Alberto Gil Flores zůstal uvězněn pod devítimetrovou vrstvou trosek, které vznikly po zřícení parkoviště u nákupního centra Galerías Playa Grande v pobřežním městě La Guaira. Osvobozen byl po nesmírně jemné a dny trvající operaci, na níž spolupracovaly lokální i mezinárodní záchranné týbory. Podle vyjádření chilských hasičů je zachráněný muž v dobrém stavu.
Venezuela

Venezuela má největší zásoby ropy, lidé ale vyhrabávají oběti zemětřesení ručně. Chybí benzín do rypadel

Téměř týden po dvou ničivých zemětřeseních, která zdemolovala pobřežní město La Guaira, jsou Venezuelané nuceni vyprošťovat své příbuzné a přátele z trosek ručně nebo pomocí krumpáčů a lopat. Vážným problémem záchranných prací je kritický nedostatek benzínu. Kvůli chybějícímu palivu zůstává těžká technika, včetně vládních rypadel, zcela nepojízdná a odstavená přímo vedle zřícených budov.

Více souvisejících

Zemětřesení

Aktuálně se děje

před 1 minutou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Tramvaje se předčasně vrací k Pražskému hradu

První tramvaje se již zítra po více než tříměsíční výluce vrátí do okolí Pražského hradu. Může za to změna postupu prací při rekonstrukci tratě, vysvětlil pražský dopravní podnik. V jednom směru ale bude provoz ještě týden omezen. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Vláda ČR

Plníme, co jsme řekli, tvrdí Babiš po půl roce u moci

Babišova vláda je půl roku u moci. Premiér ve čtvrtek s ministry vyhodnocoval plnění programového prohlášení, což slíbil veřejnosti už před loňskými sněmovními volbami. Podle Babiše si zatím kabinet plní své úkoly. Za největší úspěch označil jednu z nejnižších inflací v Evropě. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Marine Le Pen, předsedkyně Národní fronty (NF)

Le Penová odstartovala kampaň pro prezidentské volby

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová odstartovala svou kampaň pro prezidentské volby v západní Francii s jasnou strategií, jejímž ústředním prvkem je neustálá přítomnost jejího třicetiletého chráněnce Jordana Bardelly.

včera

Karolína Muchová

Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

V dobrých tradicích je dobré pokračovat a proto i letos dal český tenis výrazně světu najevo, jak moc mu dobře v legendárním All England Clubu, kde se koná veleslavný tenisový travnatý turnaj Wimbledon. V novodobé historii stačí vzpomenout na Janu Novotnou, Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. Přesně tato jména se objevila ve finále tohoto grandslamu, ne-li ho dokonce vyhrála, v případě Petry Kvitové dokonce dvakrát. Nyní v roce 2026 se k nim přidávají další dvě česká jména – Karolína Muchová a Linda Nosková. Právě tyto hráčky si v sobotu zahrají velké finále.

včera

včera

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

včera

včera

Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy