Zemětřesení, které nebylo. Experti objasnili údajné silné otřesy v Česku

Nejspíš jste ve čtvrtek nepocítili žádné otřesy v Česku, přesto se v agenturním zpravodajství objevily zmínky o údajném silném zemětřesení na našem území. Tuzemští experti v pátek potvrdili, že k jevu opravdu nedošlo. Informační chaos ale má své vysvětlení.
Několik agentur ve čtvrtek informovalo o údajném silném zemětřesení v Čechách na základě údajů německého seismologického centra v Postupimi. To nesprávně identifikovalo silné zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku.
"K nesprávné identifikaci došlo chybným vyhodnocením seismogramů, kterého se dopustil automatický vyhodnocovací systém. Tyto nesprávné údaje převzalo Evropské-středomořské seismologické centrum odtud se informace jako lavina šířila redakcemi sdělovacích prostředků. Později zásahem odborníků bylo vyhodnocení seismického jevu korigováno, magnitudo sníženo na 1,5 a seismický jev označen jako pravděpodobný průmyslový odpal," uvedli tuzemští experti.
Odborníci zdůraznili, že tuzemské observatoře fungovaly v inkriminovanou dobu příkladně, protože zaznamenaly průmyslový odpal, ale nevyhodnotily jej jako významné zemětřesení, o kterém by měla být veřejnost informována.
"Z tzv. denního seismogramu naší nejcitlivější seismické stanice KHC v Kašperských Horách ze včerejšího dne 9. 7. 2026 je zřejmé, že k žádnému zemětřesení, které by mohlo být pocítěno, v Čechách po celý den nedošlo. Slabý záchvěv těsně po 16 hodině světového času, tj. v 18 hodin našeho středoevropského letního času, který výše uvedená seismologická centra chybně vyhodnotila jako důsledek silného zemětřesení, způsobil běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody," konstatoval Geofyzikální ústav AV ČR.
Nejsilnější zemětřesení na českém území o síle 4,6 stupně bylo zachyceno v prosinci 1986 u Nového Kostela. Nejčastěji dochází k otřesům v západních Čechách, na Opavsku a Hronovsku a v posledních letech také například u Mirotic na Písecku.
"Zemětřesení o magnitudu 5,5 by bylo přibližně třicetkrát silnější a pokud by k němu došlo ve středních Čechách, pocítili by ho obyvatelé prakticky na celém území republiky a velmi pravděpodobně by způsobilo škody na budovách v blízkosti epicentra," dodali experti.
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Zdroj: Jan Hrabě