Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77

Jan Hrabě

Jan Hrabě

16. září 2025 20:41

Václav Žák (autor: Sokoljan)
Václav Žák (autor: Sokoljan) Foto: Wikimedia Commons

Česko zasáhla ještě o víkendu smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel politik, exposlanec a bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák. Za minulého režimu byl signatářem Charty 77.

Žák se narodil na konci července 1945 v jihočeském Táboře. Absolvoval studium na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT, po kterém nastoupil do pozice programátora ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. 

Chartu 77 podepsal ihned v roce 1977 a angažoval se v disentu. Podílel se například na založení Kruhu nezávislé inteligence i Občanského fóra. To druhé mu otevřelo cestu do polistopadové politiky.

Žák byl po sametové revoluci jmenován ředitelem odboru informatizace na Ministerstvu školství a podílel se na založení vysokoškolské počítačové sítě. Ve volbách v červnu 1990 jej lidé zvolili poslancem České národní rady za OF. Kolegové z něj pak udělali místopředsedu parlamentní komory. Setrval v ní do června 1992.

Po odchodu z vrcholné politiky pracoval jako redaktor a publicista a vyučoval politickou teorii na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Hradec Králové. Mezi lety 2003 až 2009 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2006 působil v jejím čele jako předseda. 

před 3 hodinami

Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají

Václav Žák úmrtí

Aktuálně se děje

před 26 minutami

před 1 hodinou

Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem

Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají

Hnutí ANO má nakročeno k jasnému volebnímu vítězství, ale s rostoucím náskokem roste i tlak na odpovědnost. Otázkou zůstává, s kým bude chtít vládnout a jakou cestou se Česká republika vydá v době rostoucí nejistoty doma i v zahraničí. První signály, že si ANO uvědomuje vážnost situace, zazněly z úst jeho místopředsedy Karla Havlíčka. Velmi brzy se ukáže, zda půjde jen o další prázdné populistické sliby, nebo skutečný závazek.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Petr Pavel

Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

před 6 hodinami

Robert Redford

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

před 7 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat

Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.

před 8 hodinami

Pásmo Gazy

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 11 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy

Předseda polské vlády Donald Tusk oznámil, že Služba ochrany státu (SOP) zneškodnila dron, který se pohyboval nad vládními budovami ve Varšavě. Uvedla to televize Polsat News.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy