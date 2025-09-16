Česko zasáhla ještě o víkendu smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel politik, exposlanec a bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák. Za minulého režimu byl signatářem Charty 77.
Žák se narodil na konci července 1945 v jihočeském Táboře. Absolvoval studium na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT, po kterém nastoupil do pozice programátora ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze.
Chartu 77 podepsal ihned v roce 1977 a angažoval se v disentu. Podílel se například na založení Kruhu nezávislé inteligence i Občanského fóra. To druhé mu otevřelo cestu do polistopadové politiky.
Žák byl po sametové revoluci jmenován ředitelem odboru informatizace na Ministerstvu školství a podílel se na založení vysokoškolské počítačové sítě. Ve volbách v červnu 1990 jej lidé zvolili poslancem České národní rady za OF. Kolegové z něj pak udělali místopředsedu parlamentní komory. Setrval v ní do června 1992.
Po odchodu z vrcholné politiky pracoval jako redaktor a publicista a vyučoval politickou teorii na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Hradec Králové. Mezi lety 2003 až 2009 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2006 působil v jejím čele jako předseda.
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77
před 1 hodinou
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
před 2 hodinami
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
před 2 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
před 3 hodinami
Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají
před 4 hodinami
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
před 5 hodinami
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
před 6 hodinami
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 6 hodinami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 6 hodinami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 7 hodinami
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 7 hodinami
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 8 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 9 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 10 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 11 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 11 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 12 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
Předseda polské vlády Donald Tusk oznámil, že Služba ochrany státu (SOP) zneškodnila dron, který se pohyboval nad vládními budovami ve Varšavě. Uvedla to televize Polsat News.
Zdroj: Libor Novák