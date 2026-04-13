Zemřel legendární kapelník Václav Hybš

Českou hudební scénou otřásla velmi smutná zpráva v úvodu nového kalendářního týdne. Ve věku úctyhodných 90 let zemřel známý kapelník a hudebník Václav Hybš, jenž svého času spolupracoval s největšími hvězdami populární hudby u nás.
O úmrtí hudebníka, který doprovázel hvězdy české a československé populární hudby, informoval deník Blesk nad ránem.
Hybš se narodil 3. června 1935 v Polici nad Metují na Náchodsku. Naučil se hrát na trumpetu, s hudbou začínal jako dítě v kapele stejnojmenného otce. Nejvíce se proslavil jako kapelník tanečního orchestru, který doprovázel hvězdy popmusic za minulého režimu, například Waldemara Matušku či Karla Gotta.
Známý hudebník se často objevoval v pořadech Československé televize, zejména v takzvaných estrádách. Diváci si ho mohou pamatovat z Televarieté, které moderovali Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Spolupracoval také s houslistou Josefem Sukem.
Hybš měl v letech 2011 až 2017 pořad na rozhlasové stanici Český rozhlas Dvojka. Ve Šlágrech od srdce vybíral ve spolupráci s Milošem Skalkou nahrávky svého orchestru, jeho sólistů a zpěváků.
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Zdroj: Libor Novák